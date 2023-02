Platforma HoppyGo na Slovensku vyrástla viac ako dvojnásobne. Patrí tak k najrýchlejšie rastúcim firmám v strednej Európe

6.2.2023 (Webnoviny.sk) -Úspešná bola platforma HoppyGo zo skupiny Škoda Auto DigiLab na všetkých troch trhoch, kde pôsobí. Zatiaľ čo rok 2021 bol v znamení vstupu do Poľska a na Slovensko, rok 2022 sa už niesol v znamení kontinuálneho rastu vo všetkých troch krajinách. Prejavilo sa to na výnosoch, ktoré dohromady (na všetkých troch trhoch) medziročne narástli o 51 %, na Slovensku platforma zaznamenala rast až 110 %."V roku 2022 sa nám podarilo predbehnúť všetky očakávania. Som pyšný na celý tím HoppyGo. V neľahkej dobe sme dokázali posunúť náš produkt, výrazne zlepšiť hodnotenie aplikácie a rozšíriť náš koncept dostupnej a flexibilnej mobility. Potvrdzuje sa, že naše riešenie dáva zmysel a dopyt po ňom nie je cyklický, ale je tu v každej situácii, aj v ekonomicky ťažšom období," hovorí Robin Švaříček, riaditeľ HoppyGo.Konkrétne na Slovensku sa medziročne podarilo zvýšiť celkové zárobky, ktoré si medzi sebou rozdelili majitelia ponúkajúci na platforme svoje vozidlá na zapožičanie, o 98 % na celkových 61-tisíc EUR. Zaujímavosťou je, že viac ako desatinu z toho (takmer 6 300 EUR) si zarobil najaktívnejší majiteľ. Vzhľadom na to, že aktívnych majiteľov vozidiel je na slovenskom HoppyGo takmer 100, v priemere to znamená ročný zárobok 635 EUR na jedného. Svoje auto ponúka na platforme viac ako 600 Slovákov a pribudlo aj viac ako 4-tisíc novo registrovaných používateľov a celkovo tak prekonala hranicu 10-tisíc používateľov."Na prvom mieste je pre nás spokojnosť používateľov. Najväčšiu radosť máme, keď sa darí práve im. Priamoúmerné tomu je potom to, ako sa darí HoppyGo. A v tomto ohľade sme na tom dobre aj pri porovnaní v medzinárodnom meradle, kde patríme k tým najinovatívnejším a najrýchlejšie rastúcim spoločnostiam v strednej Európe," hodnotí R. Švaříček a poukazuje na to, že sa HoppyGo umiestnilo v stredoeurópskej konkurencii rebríčka prestížneho programu Deloitte Technology na 11. mieste. V slovenskom kontexte by to znamenalo skvelé 2. miesto.Rok 2022 sa v rámci slovenskej HoppyGo komunity opäť niesol v duchu stále silnejúcej obľuby cenovo dostupných vozidiel, teda takých, pri ktorých sa cena prenájmu (s poistením) pohybuje okolo 30 EUR za deň. Najobľúbenejším modelom v ponuke je s veľkým predstihom Škoda Octavia, nasledujú vozidlá Volkswagen UP!, Hyundai i20 či Kia Rio. Práve 3 roky stará Škoda Octavia combi bola tým úplne najúspešnejším vozidlom. Požičaná bola celkovo 236 dní, teda skoro dve tretiny celého roka, v rámci 47 prenájmov. Zarobiť tak dokázala 5 150 EUR.Pre správanie majiteľov na Slovensku je typické aj to, že v prvú polovicu roka vnímajú ako ideálny čas na pridávanie nových vozidiel na HoppyGo. Pred letnou sezónou majú dosť času pozbierať hodnotenia, ktoré sú pre vodičov základným ukazovateľom spoľahlivosti vodiča a vozidla. Spoločné pre všetky trhy je potom vysoké percento takých používateľov, ktorí si auto požičiavajú za s cieľom vyskúšať ho pred potenciálnou kúpou vozidla. Tak to vidí až 10 % registrovaných vodičov."Máme aj zaujímavý tip pre nových majiteľov. Z našich skúseností je zrejmé, že často na začiatku prenajímania dávajú majitelia zámerne cenu vozidla nižšie, aby zvýšili atraktivitu auta a nazbierali hodnotenia. Keď sú auto a majiteľ overení inými vodičmi, cenu upravia, aby sa vyrovnali ostatným vozidlám v ponuke. Ide o potvrdenie, že sa majitelia pozerajú na HoppyGo ako na dobrú príležitosť, ako si zarobiť peniaze v zložitom ekonomickom období," vysvetľuje Juraj Andrejka, manažér HoppyGo pre slovenský trh. Pridal tiež poznatok, že celkovo platforme v druhej polovici roku 2022 dvojnásobne narástol záujem používateľov a tento trend zostal aj naďalej aj na zimnú sezónu.Samotná online platforma sa v roku 2022 dočkala mnohých technických a proklientskych zlepšení. Spustený bol nový web, zefektívnili sa pozývacie kódy, tzv. referrals, ktoré si môžu používatelia ľubovoľne upravovať a ľahšie ich tak zdieľať so svojimi priateľmi a známymi. Zjednodušil sa aj proces odovzdania vozidla cez mobilnú aplikáciu. Obsahuje napr. sprievodcu celým procesom odovzdania či návod, ako najlepšie nafotiť vozidlo. Komfortnejšia je pre používateľov tiež možnosť predlžovať zápožičku cez aplikáciu, v ktorej bola v reakcii na žiadosti používateľov pridaná aj funkcia "obľúbeného vozidla" uľahčujúca proces vyhľadávania vozidiel.Informačný servis