Platforma odišla z OĽaNO neskoro, dve tretiny poslancov už podľa Mesežnikova nemajú šancu dostať sa znova do parlamentu

Odídenci z klubu

Rekonštrukcia vlády

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Občiansko-demokratická platforma vystúpila z poslaneckého klubu strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) neskoro. Myslí si to politológ Grigorij Mesežnikov Ako povedal pre agentúru SITA, poslanci tejto platformy nevyužili príležitosť, aby jasnejšie povedali „nie“ a odišli už predtým, ako sa rozpadla koalícia.„Odchádzajú až teraz, keď už vládna koalícia dávno neexistuje a OĽaNO svojich 25 percent dávno nemá,“ podotkol Mesežnikov.Zdôraznil, že je jasné, že zo 47 poslancov OĽaNO pri započítaní aj odídencov nemajú dve tretiny šancu dostať sa znova do parlamentu, a to z početného hľadiska. Súčasné volebné preferencie strany sa totiž pohybujú okolo ôsmich percent.Čas podľa politológa ukáže, ako dlho sa ešte odídenci z klubu zdržia v strane OĽaNO. Myslí si, že poslanci z platformy majú ambície pokračovať v politike, no zatiaľ nie je jasné, s kým.„Ak uvažujú o svojej politickej budúcnosti, musia podnikať kroky smerom k nejakému spojenectvu,“ dodal Mesežnikov.Občiansko-demokratickú platformu, ktorá má predstavovať liberálne krídlo hnutia OĽaNO, založili desiati poslanci - Kristián Čekovský Vladimír Zajačik . Bez nich má OĽaNO už len 37 poslancov.Minister životného prostredia Ján Budaj ponúkol poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi svoju funkciu pri prípadnej rekonštrukcii vlády. Podľa slov Budaja s platformou spolupracuje aj nezaradený poslanec Martin Klus , ktorý prednedávnom odišiel zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) , a nezaradený poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ).„Taktiež diskutujem s nezaradeným poslancom Miroslavom Kollárom (Spolu – občianska demokracia). Dnes môžem s potešením hovoriť, že naším kolegom je aj nezaradený poslanec Ján Mičovský," uviedol v pondelok 19. decembra Budaj