Platforma okolo Hlinu opúšťa Dobrú voľbu, o predvolebnej spolupráci má iné predstavy a problémom je aj Hlas-SD

Predstavy o spolupráci sú odlišné

Nebude na kandidátke Hlasu

Pravičiarom komplet preskočilo

22.2.2023 (SITA.sk) - Platforma Umiernení opúšťa stranu Dobrá voľba a Umiernení. Dôvodom je nesúhlas s rozhodnutím predsedníctva strany zo dňa 11. februára vstúpiť do rokovania o predvolebnej spolupráci s Hlasom-SD . Informoval o tom šéf Umiernených Alojz Hlina v stanovisku na sociálnej sieti.„Platforma Umiernených má inú predstavu o tom, s kým a ako spolupracovať v nadchádzajúcich voľbách. Platforma preto nebude pokračovať v spolupráci so stranou Dobrá voľba v rámci jednej strany,“ uviedol.Dodal, že predstavy o spolupráci s inými politickými stranami sú natoľko zásadne odlišné, že im neumožňujú ďalej spolupôsobiť v rámci jedného politického zoskupenia a rozdelenie bude korektné voči kolegom aj verejnosti.Podľa Hlinu sa platforma Umiernených určite nebude transformovať na politickú stranu do najbližších volieb. „V období do volieb 2023 budeme pôsobiť ako občianska názorová platforma a vyvíjať činnosť smerom k tomu, aby stredopravé nepopulistické politické formácie uspeli vo voľbách,“ skonštatoval.Podpredseda Dobrej voľby Rado Baťo reagoval na tieto informácie vyhlásením, že nebude na kandidátke Hlasu-SD.„Nebudem, nenechajte sa dopliesť novinovými titulkami. Ale na rozdiel od niektorých (čoskoro ex-) kolegov v strane, sa nebudem ani hádzať o zem a teatrálne odchádzať preč pri myšlienke, že by Dobrá voľba mala rokovať s Pellegrinim. Lebo najväčším nešťastím v politike sú ľudia, pre ktorých je od rána do večera najdôležitejšia jediná téma – oni sami a ich morálna nadradenosť,“ povedal Baťo a dodal, že o ďalších politických krokoch budú informovať, „keď bude o čom.“Na margo aktuálneho vývoja rokovaní o spájaní v ich časti politického spektra povedal, že má pocit, že „pravičiarom komplet preskočilo. Vidieť v Hegerovi záchrancu demokratických síl, je prejavom úplnej straty súdnosti,“ domnieva sa.Podotkol, že zažil krach rokovaní o spájaní medzi Andrejom Kiskom PS/Spolu v roku 2020, ktorého dôsledky boli pre slovenskú politiku zničujúce.„Teraz sa situácia opakuje v horšom garde, s podstatne slabšími hráčmi a malou podporou. Obávam sa, že výsledok bude smrteľná rana pre stredopravú politiku,“ zhodnotil Baťo.