Platforma Otvorená kultúra! podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, súvisí so Šimkovičovej vymenovaním Grutku do Rady FPU

Nespĺňa podmienku päťročnej praxe

Požiadavky platformy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.1.2025 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! podala podnet na Generálnu prokuratúru SR , podnet podal zástupca platformy Michal Lipták.Podnet sa týka preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) v súvislosti s vymenovaním Petra Grutku do Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Dôvodom je, že Grutka dosiaľ nepreukázal, že disponuje minimálne päťročnou praxou v oblasti kultúry, umenia či kultúrneho priemyslu, ktorú vyžaduje zákon. Platforma Otvorená kultúra! tvrdí, že Grutka nikdy neuviedol, že by takúto kvalifikáciu mal, zároveň nik nedisponuje jeho profesným životopisom a ministerstvo ho odmieta zverejniť.Platforma tiež upozornila, že počas uplynulých dní sa ďalší nominant ministerstva v Rade FPU Slavomír Lopúch vzdal svojej pozície. Ten podľa medializovaných informácií tiež nespĺňal podmienku päťročnej praxe.„Doteraz pritom nebola doložená odborná prax ani u ďalšej ministerkou menovanej členky rady Adriany Tomičovej . Po zverejnení kritického stanoviska folklórneho súboru Šarišan, ktorý sa verejne dištancoval od spolupráce s Tomičovou, požiadala táto členka Rady o stiahnutie svojho CV zo stránky FPU," tvrdí Otvorená kultúra! Platforma tiež upozornila, že v prípade preukázania, že Peter Grutka, prípadne i ďalší členovia Rady FPU v nej pôsobia protizákonne, mohli by byť rozhodnutia Rady za ich pôsobenia napadnuté žalobami na Fond.Otvorená kultúra! pripomína, že Rada FPU by mala rozhodovať o novom štatúte Fondu, ktorý by podľa nich ale mohol mať devastačné následky na podporu osvetových aktivít či väčšiny aktivít v oblasti tradičnej kultúry.„Žiadame preto celú Radu FPU, aby sa až do preukázania zákonom stanovenej odbornej praxe u všetkých členov a členiek Rady zdržala hlasovania o novom štatúte FPU. Taktiež žiadame, aby Rada fondu pri rozhodovaní o pridelení dotácií vo výzve 1/2025 nezasahovala do rozhodnutí odborných komisií. Ak Rada zasiahne do týchto rozhodnutí, a spätne sa preukáže, že v Rade boli niektorí jej členovia protizákonne, tieto rozhodnutia budú napadnuteľné na súde," apeluje platforma.Avizuje tiež, že má v pláne podniknúť ďalšie právne kroky, vzhľadom na to, že má pochybnosti aj o odbornosti ďalších členov Rady FPU.