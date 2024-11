Platforma Otvorená kultúra! spolu s ďalšími organizáciami žiadajú okamžitý zásah proti neonacizmu, vyzývajú na odvolanie Lukáša Machalu

Návšteva u Daniela Bombica

26.11.2024 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! spolu s výborom Kultúrneho štrajku a ďalšími organizáciami vyzývajú na odvolanie Lukáša Machalu z pozície generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Uviedli to v otvorenom liste , ktorý adresovali prezidentovi Smer-SD ), ministrom a ministerkám, a tiež poslaneckému zboru NR SR.Argumentujú pritom návštevou Machalu a hudobníka Oskara Rózsu u Daniela Bombica (známeho aj ako Danny Kollar). Na Bombica sú vydané tri medzinárodné zatykače, je stíhaný pre extrémizmus, nebezpečné prenasledovanie a ohováranie. Machala s Rószom ho navštívili v sobotu 23. decembra, pričom zo stretnutia vznikli i spoločné videá a fotografie."Daniel Bombic na jednej z nich prstami ukazuje neonacistický znak White Power (Biela sila), ktorý je podobný populárnemu gestu OK (resp. Výborné!), avšak svojím významom je zhodný s tým, akoby dotyční hajlovali alebo by stáli pod hákovým krížom. Bombic na svojich sociálnych sieťach dlhodobo šíri konšpirácie o údajnom pláne na vyhubenie bielej rasy, ktorými súčasní neonacisti a bieli rasisti nadväzujú na myšlienky nadradenosti bielej rasy typické pre nemecký nacizmus v období 2. svetovej vojny," uvádzajú signatári otvoreného listu.Machala ani po verejnom upozornení na význam Bombicovho gesta s ním nevyjadril nesúhlas, neodsúdil ho, ani sa za fotografiu neospravedlnil."Znamená to, že Bombicovo správanie schvaľuje alebo prinajmenšom nevníma ako problémové. Generálny tajomník štátneho úradu tak prispieva k legitimizácii neonacistických, pravicovo extrémistických a rasistických prejavov a symboliky vo verejnom priestore, ktoré sú v príkrom rozpore s demokratickými hodnotami zakotvenými v Ústave SR," myslia si signatári listu a upozorňujú aj na trestnoprávnu rovinu schvaľovania nadradenosti bielej rasy a neonacistických či krajne pravicových symbolov. Signatári tiež požadujú, aby rezort kultúry odsúdil Machalovo správanie a dištancoval sa od neho.V otvorenom liste tiež organizácie označili za neakceptovateľnú komunikáciu Oskara Rózsu. Hudobník, ktorý pracuje na novej verzii štátnej hymny , sa vo videu na sociálnej sieti vyjadril, že nová verzia hymny je určená len pre určitú časť obyvateľstva, zároveň uviedol smerom ku kritikom, že "váš čas sa radikálne kráti"."Oskar Rózsa šíri svojím prejavom nenávisť voči časti obyvateľstva. Hovorí o delení ľudí do kategórií a predznačuje elimináciu jednej časti názorového spektra z verejného života. Zneužíva hymnu na rozdeľovanie spoločnosti, čo je v ostrom protiklade k jej skutočnej funkcii, teda spájaniu obyvateľov Slovenska. Verejne šírené nenávistné prejavy Oskara Rózsu, prijímateľa štátnej zákazky na tvorbu novej úpravy štátnej hymny SR, sú neprijateľné," uvádza sa v otvorenom liste, ktorého signatári tiež zdôraznili, že štátna hymna musí patriť všetkým občanom a občiankam.Rezort kultúry vyzvali, aby zrušil zákazku zadanú Rózsovi na nový aranžmán štátnej hymny. "V prípade, že vedenie ministerstva kultúry SR zákazku odmietne zrušiť, vyzývame všetkých politických predstaviteľov a predstaviteľky, ako aj všetky dotknuté orgány a organizácie, aby Rózsovu úpravu štátnej hymny SR nelegitimizovali a nešírili," uvádza sa v otvorenom liste.Platforma Otvorená kultúra! tiež zverejnila petíciu na webe mojapeticia.sk, kde môžu občania podpisom podporiť požiadavky ochrany demokratických hodnôt aj odmietnutie extrémizmu v štátnej správe."Je neprijateľné, aby ktorýkoľvek reprezentant alebo reprezentantka štátu spolupracoval alebo sa v priateľskom duchu kontaktoval s človekom, ktorý neskrýva svoj obdiv k neonacizmu a denne pracuje na šírení jeho myšlienok. Jeho slová môžu nielen polarizovať spoločnosť, ale aj aktívne podnecovať k násilným skutkom a fyzickej agresii," zdôraznili signatári v otvorenom liste.Pod otvoreným listom je podpísaných bezmála 50 organizácií, medzi nimi Otvorená Kultúra!, Výbor Kultúrneho štrajku, Platforma pre demokraciu, Mier Ukrajine o.z., Mestá za demokraciu, taktiež Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, PLAST - Platforma pre súčasný tanec aj Donio Slovensko.Svoje podpisy pridali aj Slovenská filmová a televízna akadémia, Asociácia producentov animovaného filmu a Asociácia slovenského dokumentárneho filmu, tiež Asociácia nezávislých producentov, Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii, Asociácia slovenských filmových strihačov. Pripojili sa aj Kultúrne odbory a rôzne regionálne organizácie.