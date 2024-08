Platforma Otvorená kultúra! spustila finančnú zbierku na záchranu kultúry. Za pár dní vyzbierala tisíce eur

Kultúrna obec potrebuje solidaritu verejnosti

Platforma požaduje odvolanie Machalu a Šimkovičovej

17.8.2024 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! spustila finančnú zbierku na portáli Donio.sk. Získané prostriedky by mali slúžiť na podporu organizácie a technického zabezpečenia podujatí, zaistenie právnej pomoci pri organizácii protestných iniciatív i celkové fungovanie platformy. Príspevky chce Otvorená kultúra! využiť aj na zabezpečenie ľudských kapacít pri aktivitách, na ktoré nepostačuje dobrovoľnícka činnosť."V nemalej miere prispejete aj k zvýšeniu povedomia a dosahu o našich aktivitách prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach či v médiách," uvádza platforma na portáli Donio.sk. Zbierka odštartovala 15. augusta, v čase spracovania textu na ňu prispelo temer 140 darcov, a to celkovou sumou bezmála 4-tisíc eur.Platforma vyjadrila názor, že od jesene minulého roka čelí kultúra na Slovensku arogancii moci."Vedenie ministerstva má kultúru podporovať, no ono ju ničí," tvrdí v texte kampane. Poukázala napríklad na nedávne odvolávanie riaditeľov viacerých kultúrnych inštitúcií či členov Rady Fondu na podporu umenia . Rovnako poukázala aj na to, že proti krokom ministerstva kultúry protestovali desiatky kultúrnych inštitúcií po Slovensku a podporu slovenskej kultúrnej obci vyjadrili i kultúrne inštitúcie susedných štátov, či viac než 150 odborníkov z Európy."Teraz je najvyšší čas konať," apeluje Otvorená kultúra!, zdôrazňujúc, že kultúrna obec, ktorú ako nestranícka občianska platforma zastupuje, potrebuje solidaritu verejnosti, a to bez ohľadu na politické tričká.Platforma, ktorá spája zástupcov z viac ako troch stoviek inštitúcií i nezávislo pôsobiacich pracovníkov a pracovníčky v kultúre, koordinuje protestnú silu a občiansky odpor proti "bezprecedentnej arogancii moci ministerstva kultúry". Taktiež požaduje odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) a generálneho tajomníka služobného úradu MK SR Lukáša Machalu "Tvoríme platformu pre protestný hlas proti prijímaniu deštruktívnej kultúrnej legislatívy a netransparentnému odvolávaniu riadne zvolených riaditeľov a riaditeliek kultúrno-vzdelávacích inštitúcií," uvádza ďalej Otvorená kultúra! s tým, že apeluje napríklad aj na riadne prideľovanie dotácií pamiatkam a kultúrnym inštitúciám, no venuje sa i dlhodobým problémom kultúrnej sféry, napríklad investičnému dlhu či pracovným podmienkam pracujúcich v tejto sfére.Za iniciatívu Otvorená Kultúra! sú pod zbierkou podpísaní Ivana Laučíková , Adam Straka, Veronika Němcová, Katarína Mišíková, Celestína Minichová, Daniel Vadas, Erik Kliment, Aleš Vojtášek, Martin Bujna, Eva Lavríková, Dominika Moravčíková, Andrej Gregorčok a ďalší.