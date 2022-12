Platforma v OĽaNO robila pre záchranu Hegerovej vlády maximum, tvrdí Čekovský a hovorí o odchode z klubu

zdôraznil poslanec.

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Účasť občiansko-demokratickej platformy (ODP) v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) mala zmysel, pokiaľ sa dalo veriť, že jej desať poslancov má dosah na rozhodnutia vedenia hnutia.Uviedol to nezaradený poslanec a člen platformy Kristián Čekovský na pondelkovej tlačovej besede. „Platforma pripravovala svoje samostatné pôsobenie už pred odvolávaním vlády, a to z dôvodu, že naše hlavné požiadavky neboli vypočuté. To znamená, že konflikt pokračoval a smeroval k pádu vlády," vysvetlil.Dodal, že o zámeroch platformy informovali vedenie hnutia a povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). „Demokratická platforma do poslednej chvíle robila pre záchranu vlády Hegera maximum, trvali sme na dohodách a zastavení rozvratu. Keďže sa tak nestalo, jediným riešením v tejto chvíli je odchod z poslaneckého klubu OĽaNO,"