Platí ešte na voličov „argument Ficom“? Takýto významný obrat sa podľa politológa ešte neudial

Na kauzy Smeru sa už zabudlo

Tri roky marazmu a nekompetentnosti

29.6.2023 (SITA.sk) - „Argument Ficom" je už obsahovo vyprázdnenou formulou. Poniektorí politickí predstavitelia to však stále nepochopili a dosiaľ ho využívajú na zvyšovanie svojich preferencií.„Takýto prístup sa ale ukazuje ako bezzubý a scestný," myslí si politológ Ján Ruman z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Podľa Rumana mala z politologického hľadiska táto formula význam pred parlamentnými voľbami v roku 2020, keď voličstvo hľadalo alternatívu k dominancii strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Politológ je toho názoru, že na „argument Ficom" už väčšina elekrotátu nebude počúvať, a to z toho dôvodu, že situácia sa zmenila.„Mnohí ľudia majú zažitú skúsenosť, že bez Fica bolo horšie po všetkých stránkach a tiež na mnohé kauzy Smeru už zabudli. Fico a Smer tak pôsobia ako subjekt, ktorý je síce známy, ktorý tu už bol, ale koniec koncov 'by mohlo byť aj horšie'," vraví politológ.V súčasnosti je podľa Rumana strana Smer-SD , a najmä jej predseda Robert Fico , považovaná za subjekt, ktorý by mohol po troch rokoch marazmu a nekompetentnosti predošlých vlády prispieť k stabilizácii Slovenska.„Dôsledky konaní Matoviča a Hegera vlastne znovuzrodili Fica. Takýto významný politický obrat sa v krátkej histórii Slovenska ešte neudial. Nepodarilo sa to HZDS ani SDKÚ," uviedol politológ.Ruman je názoru, že politika sa v súčasnosti zredukovala na „volebný marketing, negatívne predvolebné kampane a permanentnú nevydarenú šou" a je obsahovo vyprázdnená. S tým podľa neho súvisí aj úroveň politickej kultúry politických predstaviteľov, politických programov, ale i voličských nálad a toho, čo elektorátu stačí.„Slovensko sa nachádza v politickej kríze," skonštatoval.