Platini: Mbappe by mohol ostať až do konca kariéry v PSG

Paríža 18. decembra (TASR) – Futbalový útočník Kylian Mbappe by mohol v Paríži Saint-Germain ostať až do konca kariéry. Myslí si to trojnásobný držiteľ Zlatej lopty Michel Platini.uviedla pre denník Le Figaro legendárna desiatka, ktorá Francúzov doviedla k titulu európskych šampiónov v roku 1984.konštatoval Platini.Podľa bývalého hráča AS Nancy, AS Saint-Étienne i Juventusu Turín nie je veľa vecí, ktoré musí Mbappe zlepšiť vo svojej hre.myslí si Platini.Podľa neho je len na mladom Francúzovi, či sa zapíše do histórie futbalu. Upozorňuje však na to, že tak ako každý útočník, Mbappe závisí na hráčovi s číslom 10.poznamenal v tejto súvislosti bývalý šéf UEFA.