Platnosť dohôd o ochrane a podpore investícií so štátmi EÚ sa ukončí

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Platnosť bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie (EÚ) sa ukončí. Návrh Ministerstva financií (MF) SR odsúhlasil v utorok parlament.Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike je spôsob riešenia sporov medzi investorom a štátom prostredníctvom medzinárodnej arbitráže tak, ako je zavedený prostredníctvom týchto intra-EÚ dohôd, nekompatibilný s právom EÚ.uvádza MF v materiáli.Všetky členské štáty EÚ sú teda povinné vyvodiť dôsledky, ktoré z tohto rozhodnutia vyplývajú. "Členské štáty majú povinnosť okamžite ukončiť všetky intra-EÚ dohody a prijať opatrenia za účelom zamedzenia arbitrážnych konaní podľa Zmluvy o energetickej charte v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť právnu istotu tak, ako to vyplýva z judikatúry," priblížil rezort.Zmeny, ktoré nastanú na základe rozsudku, by mali viesť k tomu, že sa spory medzi zahraničnými investormi a štátom vrátia na súdy členských štátov.podotklo ministerstvo financií, ktoré v tejto súvislosti pripravuje ďalšie opatrenia.Rezort upozornil, že je potrebné čo najskôr ukončiť rozpor intra-EÚ dohôd s právom EÚ. Návrhom ministerstva financií preto bolo ukončiť dohody s ostatnými členskými štátmi bilaterálnou cestou. Zároveň v súčasnosti prebieha diskusia medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ o možnosti riešenia situácie na multilaterálnej úrovni. Takýto postup by však bol podľa rezortu financií náročný z časového aj politického hľadiska.