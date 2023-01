Platy, kúpna sila, HDP aj nezamestnanosť. Ako je na tom Slovensko v porovnaní s Českom?

Vyššia cenová úroveň

Zvýšenie životnej úrovne

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Česká republika vytvára tridsať rokov po rozdelení Československa približne o štvrtinu vyšší hrubý domáci produkt (HDP) na osobu ako Slovensko.Pri zohľadnení parity kúpnej sily je na tom dokonca o niečo lepšie, keďže dosahuje 91 % priemeru Európskej únie v HDP na obyvateľa, zatiaľ čo Slovensko 68 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wonderinterest Trading Ltd Priemerná hrubá mzda je v Českej republike o 26 % vyššia ako na Slovensku. V dôsledku vyššej cenovej úrovne na Slovensku si však môže obyvateľ Českej republiky kúpiť až o 41 % viac tovarov a služieb ako obyvateľ Slovenska.Z hľadiska nezamestnanosti si Česká republika udržiava v rámci únie výnimočné postavenie. V októbri 2022 dosiahla mieru nezamestnanosti na úrovni 2,1 %. Slovensko dlhodobo znižuje mieru nezamestnanosti, so 6 % sa dostáva na priemer únie.„Česká republika a Slovensko si prešli za 30 rokov prekvapivo podobným vývojom. Česká republika nad Slovenskom síce vedie v ukazovateľoch makroekonomiky a kvality života. Ak však vezmeme do úvahy východiskovú základňu, môžeme povedať, že Slovensku sa podarilo relatívne priblížiť k Českej republike v životnej úrovni," uviedla hlavná analytička Wonderinterest Trading Ltd. Olívia Lacenová Celkovo sa dá povedať, že majú obe krajiny za sebou úspešné obdobie. Pozitívne ich ovplyvnil pád komunistického režimu, ktorý im umožnil emancipovať sa nielen politicky, ale aj ekonomicky.Z relatívne zaostalých štátov sa tak podľa analýzy stali krajiny so štandardným trhovým hospodárstvom, ako aj ekonomickou slobodou. Životná úroveň a kvalita života sa radikálne zvýšili, čo dokazujú makroekonomické údaje aj alternatívne rebríčky, ktoré možno použiť na hodnotenie kvality života.