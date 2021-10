Platy politikov budúci rok klesnú, podľa Gyimesiho nebude zmrazovanie potrebné

Platy zrejme klesnú o 15 percent

Matovič by poslancom rád znížil platy

V roku 2018 sa situácia zmenila

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - V budúcom roku poslancom platy neporastú pre vyšší deficit verejných financií, ale klesnú. Nebudú si ich musieť zmrazovať. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu parlamentného výboru pre financie a rozpočet Györgya Gyimesiho (OĽaNO) pre agentúru SITA.O zmrazovaní platov ústavných činiteľov sa cez víkend rozprávali v Sobotných dialógoch RTVS exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO).„Toto je téma, ktorá sa objavuje takmer každý rok. Vždy vtedy, keď sa zbierajú populistické body, tak sa vytiahnu poslanecké platy. Tie klesnú tak či tak, pretože deficit štátneho rozpočtu bude vyše 7 percent, tam je automatický pokles platov poslancov. Ak by sme si platy teraz zmrazili na tejto úrovni, tak by sme si ich vlastne zvýšili,“ povedal poslanec Gyimesi.Poslancovi Národnej rady SR patrí podľa zákona plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Ten pravdepodobne vzrastie. Jeho výška za rok 2021 bude známa začiatkom marca 2022. Plat poslanca, ale nie paušálne náhrady, je však naviazaný na výšku schodku verejných financií.„Ak bude deficit vyše sedem percent, tak platy klesnú o 15 percent, čo asi s najväčšou pravdepodobnosťou bude,“ domnieva sa Gyimesi.Poslanec Kamenický sa cez víkend vyjadril, že napríklad v tomto roku mal minister financií zmraziť platy celej vláde a doteraz to neurobil. Minister Matovič povedal, že nemá najmenší problém zmraziť platy členom vlády.„Veľmi rád by som znížil aj platy poslancov, ktoré pán Kamenický zvýšil poslancom o 1 000 eur v čistom. Súhlasil s tým ako minister financií," reagoval Matovič s tým, že považuje za mimoriadne nezodpovedné, že Kamenický zvyšoval platy poslancom.„Sám veľmi dobre vie, že výrazná väčšina poslancov jednoducho má salám párky a berú obrovské platy viac ako 4-tisíc eur v čistom. Vtedy Smer túto ideu presadil,“ poznamenal Matovič.Plat poslanca je v tomto roku určený vo výške 3 060 eur mesačne. Paušálne náhrady poslanca s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji sú 2 040 eur a paušálne náhrady poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja sú 2 380 eur.Platy politikov boli každoročne zmrazované od roku 2011. Situácia sa zmenila v roku 2018, keď si poslanci na ďalší rok už platy nezmrazili a narástli im o stovky eur. Pre porovnanie v roku 2018 poslanci zarábali mesačne 1 961 eur. Zákonodarca s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji dostával paušálne náhrady 1 385 eur a zákonodarca mimo Bratislavského kraja 1 615 eur.