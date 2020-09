Platy Slovákov sa zvýšili aj počas koronakrízy, najviac si prilepšili v jednom odvetví

Zníženie zaznamenalo len ubytovanie

V informačných činnostiach presiahla dve tisícky

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa v júli zvýšila vo väčšine sledovaných odvetví, klesla len v ubytovaní. Najväčší nárast priemerných hrubých zárobkov zaznamenal v júli veľkoobchod, keď mzdy v tomto odvetví medziročne vzrástli o 6,1 % na 1 095 eur.Priemerná hrubá mzda sa zvýšila aj v maloobchode, a to o 5,9 % na 822 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,7 % na 558 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 % na 1 062 eur, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 % na 1 966 eur, v stavebníctve o 2,2 % na 782 eur, vybraných trhových službách o 0,9 % na 1 031 eur a doprave a skladovaní o 0,5 % na 1 040 eur.Zníženie priemernej mesačnej mzdy zaznamenalo len ubytovanie, aj to sa však oproti júnovému poklesu o 19,1 % zmiernilo na 5,7 %, keď mzda dosiahla 751 eur.Mzda v priemysle zostala nezmenená na úrovni minulého roka, a to na sume 1 157 eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR V priemere za sedem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa priemerná mzda zvýšila v maloobchode o 4,9 % na 793 eur, vo veľkoobchode o 4,1 % na 1 066 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,9 % na 526 eur.Stúpla aj vo vybraných trhových službách, o 1,6 % na 1 022 eur, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 % na 2 002 eur a v stavebníctve o 0,7 % na 734 eur.Klesla v ubytovaní, o 10,3 % na 687 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,1 % na 1 026 eur, v doprave a skladovaní o 0,5 % na 1 005 eur a v priemysle o 0,4 % na 1 145 eur.