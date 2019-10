Platy slovenských učiteľov sú stále nízke, vyplýva to z monitoru EK

Ilustračná snímka. Foto: British Council Foto: British Council

Bratislava 1. októbra (TASR) - Investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú nedostatočné. Odráža sa to na platoch slovenských učiteľov, ktoré sú napriek zvyšovaniu stále nízke. Vyplynulo to z Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2019, ktorý uverejnila Európska komisia (EK).Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripomína, že pod vedením Martiny Lubyovej (nominantka SNS) dlhodobo vyvíja kroky na zlepšenie podmienok a ohodnotenia učiteľov.uviedlo.Negatívom je podľa EK aj miera predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorá sa od roku 2010 zvyšuje. Na východnom Slovensku dosahuje 14 percent. Rezort školstva pripomína, že žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje finančný príspevok na vzdelávanie od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2019. Vláda tiež schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.uvádza ministerstvo.MŠVVaŠ vyhlásilo projekt "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách".vysvetlil rezort.EK pri príležitosti 2. európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019. Vyplýva z neho, že sa dosiahol ďalší pokrok pri plnení cieľov Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tohtoročné ôsme vydanie monitoru sa zameriava na učiteľov.