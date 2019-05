Platy začínajúcich učiteľov by sa mali od septembra zvýšiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 22. mája (TASR) – Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci by si mali od septembra podľa Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) finančne polepšiť. Ako TASR v stredu informoval predseda OZPŠaV Pavol Ondek, na tento zámer sú od septembra do decembra vyčlenené finančné prostriedky vo výške desať miliónov eur.poznamenal Ondek.Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zmena by mala platiť od 1. septembra, pričom sa týka najmä začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl a školských zariadení regionálneho školstva a začínajúcich učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl, najmä doktorandských štipendií.priblížil predseda zväzu. Zároveň poznamenal, že školskí odborári dlhodobo upozorňujú na nízke platy začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl.Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR cieľom poslaneckej novely zákona je zvýšiť platy učiteľom na začiatku kariéry.uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby sa čo najvýraznejšie a najadresnejšie zvýšili platy začínajúcich učiteľov a zároveň zostal zachovaný princíp, že služobne starší učitelia budú zarábať viac ako mladší.uzavrel rezort školstva.