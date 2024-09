Plaváková reaguje na konflikt v NR SR, Huliak by sa mal vzdať poslaneckého mandátu a koalíciu žiada o ospravedlnenie  

Vyjadrí sa prezident Pellegrini?

Ponižovanie žien na Slovensku

Výzva Žigovi

25.9.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa NR SR PS ) reagovala stredajší na konflikt v pléne NR SR s Rudolfom Huliakom SNS ), pri ktorom ju nazval sukou. Konflikt vznikol po tom, ako ju predsedajúci schôdze Andrej Danko (SNS) vykázal z rokovacej sály pre nálepky na počítači.„To čo sa dnes stalo v NR SR je útok na všetky ženy na Slovensku. Vysielame jasný signál, že násilie a vulgárnosť nebudeme tolerovať," uviedla na tlačovej konferencii opozičných strán.Podľa Plavákovej koalícia opakovane útočí na všetky ženy, ktoré s nimi nesúhlasia.„Dnes ma bezdôvodne vykázali z pléna NR SR len preto, že Andrejovi Dankovi vadí, že patrím medzi LGBTI ľudí a hovorím to otvorene," uviedla s tým, že Huliak by sa mal vzdať svojho poslaneckého mandátu.„Z celej koalície musí zaznieť jasné prepáčte a ozvať by sa mal aj prezident Pellegrini , ktorý o sebe tvrdí, že je prezidentom všetkých ľudí," poznamenala.Koalícia podľa nej nebojuje proti ponižovaniu žien na Slovensku, naopak toto ponižovanie prehlbuje.„Predkladáme spoločné vyhlásenie, ktorým parlament musí odsúdiť toto prehlbovanie nenávisti a polarizácie," skonštatovala poslankyňa. Zároveň dodala, že v tejto veci využije všetky právne kroky, ktoré sú k dispozícii.Podľa Márie Kolíkovej SaS ) je nevyhnutné voči takýmto útokom zasiahnuť a je rovnako nevyhnutné, aby sa v tomto ako ženy spojili.„Začína to ponižovaným, pokračuje to domácim násilím a znásilňovaním a neskôr spoločnosť začne takéto násilie voči ženám tolerovať," uviedla Kolíková.Zároveň adresovala výzvu podpredsedovi parlamentu Petrovi Žigovi , aby ukázal, na koho strane stojí a ako sa k tomuto problému postaví. K výzve sa pripojilo aj hnutie Slovensko a strana KDH Plaváková reaguje na konflikt v NR SR, podľa nej by sa mal Huliak vzdať poslaneckého mandátu a koalíciu žiada o ospravedlnenie