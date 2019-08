Plávanie medzi leknami v rakúskom jazere takmer zabilo turistku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 17. augusta (TASR) - Nemecká turistka tesne ušla smrti, keď sa zamotala do lekien v rakúskom jazere Ossiach. V sobotu to oznámila miestna polícia.Ženu vo veku 75 rokov spozoroval jej krajan z Nemecka. Videl, ako plavkyňa zápasí a hádže sa v jazere Ossiach. To sa nachádza v spolkovej krajine Korutánsko na juhu Rakúska.Muž sa ju pokúšal zachrániť, ale najprv sa mu nedarilo vyslobodiť ju z dlhých stoniek lekien, ktoré sa jej omotali okolo nôh, uviedla rakúska tlačová agentúra APA.Nemka už bola v bezvedomí, keď sa ju tomuto záchrancovi nakoniec podarilo za pomoci dvoch ďalších turistov dotiahnuť na breh.Policajti ženu oživili. Turistka pochádza z oblasti mesta Augsburg na juhu Nemecka.Ženin 81-ročný manžel, ktorý tiež plával v jazere, utrpel šok, keď sa dozvedel o nehode manželky. Oboch odviezli do neďalekej nemocnice.Príslušník na policajnom oddelení v obci Bodensdorf, ktoré prípad riešilo, povedal pre agentúru DPA, že na podobný prípad si nepamätá.Oblasť jazera, kde rastú lekná, nie je uzatvorená, ale miestni obyvatelia vedia, že je nebezpečné tam plávať, dodal policajt.