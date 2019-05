Plaváreň v Hlohovci nebude, stavebník po troch rokoch odstúpil

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Hlohovec 19. mája (TASR) – Tri roky po tom, ako v Hlohovci začali veriť, že budú mať krytú plaváreň s 25-metrovým bazénom, odstúpil stavebník Bazenprojekt, s.r.o. Bratislava od zmluvy. Listom radnici oznámil, že sa mu nepodarilo získať finančné prostriedky na realizáciu projektu Mestská plaváreň a wellness. Mesto sa tak možno podľa primátora Miroslava Kollára začne zaoberať myšlienkou, že by plaváreň postavilo vo vlastnej réžii.Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo podmienky výstavby v máji 2016. Plaváreň mala vyrásť na okraji zámockého parku pri letnom kúpalisku, kde mesto vyčlenilo potrebný pozemok. Spoločnosť sa zaviazala postaviť za zhruba 2,5 milióna eur a prevádzkovať plaváreň vo vlastnej réžii po dobu pätnástich rokov a potom ju previesť za jedno euro do majetku mesta. No v čase, keď sa malo kolaudovať, stavebné práce ani nezačali. V septembri 2018 stavebník v zastúpení Oskarom Gaálom mestské zastupiteľstvo informoval, že na túto skutočnosť malo vplyv neskoré vydanie posledného zo stavebných povolení a zároveň problém so získaním financií. Banky na Slovensku žiadali spoluúčasť vo výške od 50 do 65 percent, čím Bazenprojekt nedisponoval, začal tak rokovať s rakúskym investorom. Ani tento pokus nevyšiel podľa predstáv.Primátor na májovom zasadnutí zastupiteľstva uviedol, že o budúcnosti plavárne v Hlohovci vyvolá diskusiu s poslaneckým zborom na stretnutí, ktoré sa bude zaoberať aj budúcnosťou zatvoreného domu kultúry.