Plavci SR idú na ME v Glasgowe s pokorou, cieľom sú osobné rekordy

Na snímke slovenský plavec Richard Nagy. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Program Slovákov na ME v plávaní v Glasgowe:

piatok 3. augusta:



400 m PP - ženy (Trníková)

400 m VS - muži (Nagy)

50 m VS - ženy (Benková)

50 m Z - muži (Černek)

100 m M - ženy

4x100 m VS - ženy

4x100 m VS - muži

800 m VS - ženy



sobota 4. augusta:



100 m VS - muži (Halas)

100 m P - ženy (Podmaníková, Trníková)

200 m M - muži (Nagy)

50 m M - ženy (Hájková)

4x200 m VS - mix

1500 m VS - muži



nedeľa 5. augusta:



200 m PP - muži

200 m M - ženy

100 m Z - muži (Černek)

200 m VS - ženy (Benková)

200 m P - muži (Klobučník, Beňo)

4x200 m VS - muži



pondelok 6. augusta:



200 m VS - muži

200 m P - ženy (Podmaníková, Trníková)

50 m M - muži (Halas)

100 m M - ženy (Hájková)

4x100 m PP - mix



utorok 7. augusta:



100 m VS - ženy (Benková)

50 m P - muži (Klobučník, Botík, Beňo)

200 m PP - ženy (Trníková)

200 m Z - muži (Černek)

4x200 m VS - ženy

800 m VS - muži



streda 8. augusta:



200 m Z - ženy (Hájková)

50 m VS - muži

50 m M - ženy

100 m M - muži (Halas)

50 m P - ženy (Podmaníková, Trníková)

4x100 m VS - mix



štvrtok 9. augusta:



400 m PP - muži (Nagy)

400 m VS - ženy

4x100 m PP - muži

4x100 m PP - ženy



Program súťaží v synchronizovanom plávaní na ME v Glasgowe:

piatok 3. augusta:



10.00 voľný tím

13.00 technický pár - finále

technický miešaný pár - finále



sobota 4. septembra:



9.00 voľný pár

13.30 voľný tím - finále



nedeľa 5. augusta:



9.00 voľné sólo

13.30 kombinácia - finále



pondelok 5. augusta:



9.00 technické sólo - finále

13.30 technický tím - finále



utorok 6. augusta:



9.00 voľný pár - finále

voľný miešaný pár - finále

13.00 voľné sólo - finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v plávaní v stredu odleteli do dejiska ME v škótskom Glasgowe. Šesť mužov a štyri ženy absolvujú celkovo 31 individuálnych štartov.Lídrom slovenskej výpravy by mal byť 26-ročný Richard Nagy, ktorý pred dvoma rokmi získal na ME v dlhom bazéne v Londýne striebro na 400 m polohové preteky. Športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Miroslav Nowak vkladá veľké nádeje tiež do ďalšej dvojice reprezentantov:Kontinentálny šampionát čaká takisto akvabely Nadu Daabousovú s Dianou Miškechovou.povedala pre TASR choreografka slovenských zostáv Nora Szauder.