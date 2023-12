Plavci Trníková, Podmaníková, Nagy a Košťál postúpili do semifinále ME

Slovenské reprezentantky Nikoleta Trníková a Andrea Podmaníková postúpili z rozplávb do semifinále na 200 m prsia na ME v krátkom bazéne. Trníková dosiahla časom 2:21,80 min. piaty najlepší čas, Podmaníková za ňou zaostala o jednu stotinu a obsadila šieste postupové miesto. Do semifinále postúpil aj Richard Nagy, ktorý dosiahol v rozplavbách polohových pretekov na 200 m 12. najrýchlejší čas 1:57.82 min., za víťazným Britom Duncanom Scottom zaostal o 4,92 s. Druhý slovenský zástupca František Jablčník obsadil v rozplavbách nepostupové 23. miesto s časom 2:00:51 min. a mankom 7,61 s.





V semifinále nebude chýbať ani Samuel Košťál, ktorý mal v rozplavbách na 200 m motýlik 14. najrýchlejší čas. S výkonom 1:57.24 min. zaostal za víťazom o 2.86 s.Lilian Slušná, Alexandra Hrnčárová a Zora Ripková nepostúpili z rozplávb na 100 m voľným spôsobom. Najlepší výsledok z nich dosiahla Slušná, ktorej čas 54,53 s bol 26. v poradí. Za najlepšou v rozplavbách Britkou Annou Hopkinovou, ktorá dosiahla čas 51,79 s , zaostala o 2,74 s. Hrnčárovej čas 55,40 s stačil na 34. miesto, Ripková uzavrela s výsledkom 56,03 s štvrtú desiatku.