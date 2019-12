Plavecká 24-hodinovka v Banskej Bystrici štartuje v piatok na poludnie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) – Obdobie medzi sviatkami patrí v meste pod Urpínom tradične Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke. V poradí 23. ročník sa začína na mestskej plavárni na Štiavničkách v piatok (27. 12.) o 12.00 h a potrvá do soboty (28. 12.) do 12.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.Plavecký maratón patrí k jedným z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku, jeho cieľom je propagovať plávanie ako súčasť zdravého životného štýlu."Športové podujatia sú u Banskobystričanov veľmi obľúbené a som rád, že práve naša 24-hodinovka vytvorila tradíciu. Pre mnohých je to súčasť sviatkov, na plavárni je vždy príjemná atmosféra. Verím, že sa k nám v tomto roku pridajú aj nováčikovia," priblížil primátor Ján Nosko.Vlani odplávalo symbolických 100 metrov rekordných 1910 plavcov a služby krytej plavárne za 24 hodín celkovo využilo takmer 3300 návštevníkov.Po skončení podujatia organizátori vyhodnotia najrýchlejšieho, najstaršieho a najmladšieho účastníka, ktorých ocenia."Po dvojročnej pauze sa na Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke opäť zúčastnia športoví plavci, no po prvý raz ako štafeta juniorských diaľkoplavcov. Tím má 19 členov z plaveckých klubov z celého Slovenska, pričom najmladšia plavkyňa má iba 12 rokov a dvaja najstarší 18. Výzvou je rekord podujatia z roku 1999, keď 16-členný tím zaplával 110,240 km," konštatovala Miroslava Dubčáková z plaveckej federácie.V štafete bude plávať aj účastníčka tohtoročných Majstrovstiev sveta v diaľkovom plávaní z Gwangju, účastníci Majstrovstiev Európy juniorov v diaľkovom plávaní z Račíc, niekoľkonásobní majstri Slovenska v rôznych disciplínach či víťazi Slovenského pohára v diaľkovom plávaní.