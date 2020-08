Play-off NHL prinesie súboj Slovákov. Experti favorizujú Tampu, ale Boston má skúseného Haláka

Halák má za súpera extratriedu

Hráči majú viac času na oddych

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - V hre o Stanleyho pohár v špecifickej hokejovej sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu zostalo osem tímov. A v tejto osmičke púta pozornosť aj slovenských fanúšikov najmä dvojica Boston - Tampa Bay, v ktorej sa predstavia až traja slovenskí hráči.Na strane Bostonu to bude brankár Jaroslav Halák a dlhoročný defenzívny stĺp Zdeno Chára , v tíme Tampy Bay zasa energický obranca Erik Černák . Prvý zápas odohrajú bez prítomnosti divákov v Toronte v noci z nedele na pondelok.V súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencii v základnej časti experti viac favorizujú Tampu Bay. Jedným z dôvodov je aj brankársky post, kde bude mať Halák za súpera absolútnu extratriedu - aktuálneho držiteľa Vezinovej trofeje Rusa Andreja Vasilevského "Bruins budú potrebovať veľké výkony od Haláka, ak chcú zostať v hre. Ak ukáže iba to, čo v zápase 4 proti Caroline, Boston zostane bez šance. Ak však napodobní výkony Tuukku Raska z play-off, ktorý patrí do historickej prvej desiatke, jeho tím zostane v hre," zamyslel sa redaktor portálu NBC Sports. "Rask je mimo hry a Halák bude jednotka. Lenže v sérii sa môžu vyskytnúť až dva prípady, keď hráči odohrajú za sebou dva zápasy bezo dňa oddychu. A v takom prípade to bude mať brankár veľmi náročné. A všetci vieme, že Halákov súčasný náhradník Vladař ešte neodohral v play-off ani minútu."V článku pod titulkom: "Prečo by som si v 2. kole stavil na Lightning", DJ Bean spomenul aj ďalšie aspekty toho, v čom je Tampa Bay podľa jeho názoru pred Bostonom. "Nemôžete zdolať Tampu, keď máte v tíme len jeden alebo dva fungujúce prvky. Boston má jeden elitný presilovkový útok a solídnu defenzívu s dobrým brankárom. Lenže narazí na mužstvo, ktoré má toto všetko lepšie ako Bruins. Najmä v jej útoku nepanuje taký nesúlad. Keď si pred dvoma rokmi Tampa v play-off merala sily s Bostonom, Bergeronov útok zariadil víťazstvo v prvom zápase. Lenže potom sa Brayden Point rozhodol, že bude koniec zábavy a jeho útok dominoval nad formáciou Bergerona. Ostatné útoky Bruins nepotiahli a Tampa postúpila."Denník Tampa Bay Times napísal, že 35-ročný Halák má veľké skúsenosti z play-off NHL (32 zápasov = 16 víťazstiev a 16 prehier), ale proti Tampe Bay chytal dosiaľ naposledy v marci 2018. "Halák je náš človek a teraz to musí ukázať. Určite má dostatok informácii o súperovi," povzbudil svojho gólmana tréner Bruce Cassidy . Kormidelník Bostonu sa vyjadril aj k nadmernému pracovnému zaťaženiu brankára v prípade dvoch po sebe idúcich zápasov bez voľna. "Nezabudnite, že to nebudú klasické zápasy bez oddychu. Počas sezóny zvyčajne medzi nimi cestujeme a hráči majú nedostatok spánku. Teraz, keď sme všetci na jednom mieste, je situácia odlišná. Každý sa môže poriadne vyspať a oddýchnuť si," dodal Cassidy.Hoci má Boston solídnu defenzívu na čele s veteránom Chárom či produktívnym Toreym Krugom, obrana Tampy Bay vzbudzuje ešte väčší rešpekt. Mená ako Ryan McDonagh, Kevin Shattenkirk, Michail Sergačev, Erik Černák a najmä Victor Hedman sú záruka vysokej kvality. Podľa McDonagha však nie je pre Tampu Bay výhoda, že Halák proti tomuto tímu dlho nechytal. "Treba si uvedomiť, že má toho veľa za sebou, aj veľké zápasy v sériách play-off. Iné by to bolo v prípade mladého brankára bez skúseností, ale to nie je Halákov prípad. Je v tejto lige už veľmi dlho a má to svoju zrejmú príčinu," vyslovil sa McDonagh na webe denníka Tampa Bay Times. "Nebavme sa o tom, kto je favorit, ale skôr o tom, že Boston bude pre nás veľká výzva," uzavrel McDonagh.