Play off Tipos extraliga: Zvolen je prvý semifinalista play off, Novozámčanom sa sezóna skončila

Hokejisti HKM Zvolen sa stali prvými semifinalistami play off Tipos extraligy. V piatom štvrťfinálovom zápase zdolali HC MIKRON Nové Zámky 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy triumfovali 4:1. Pre Novozámčanov sa sezóna skončila.



O víťazstvo 5:2 sa najvýraznejšou mierou zaslúžil útočník Peter Zuzin, ktorý si v zápase pripísal 4 kanadské body za 2 góly a 2 asistencie.

HKM Zvolen - HC MIKRON Nové Zámky 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)



Góly: 1. Bondra (Viedenský, Zuzin), 7. Stupka (Zuzin), 34. Jedlička (Marcinek, Mudrák), 41. Zuzin (Viedenský, Bondra), 48. Zuzin (Rauhauser, Hecl) - 9. Bezúch (Ondrušek, Múčka), 25. Johnson (Jackson, Lee). Rozhodovali: Snášel, Korba - Bogdaň, Durmis, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2512 divákov.



Zvolen: Paterson - Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Sládok, S. Barcík - Zuzin, Viedenský, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Marcinek, Šiška, Csányi - Jedlička, V. Fekiač, Stupka - A. Barcík



Nové Zámky: Kantor - Chovan, Lee, Ligas, Mamčics, Hatala, Roman - Klempa, Johnson, Loggins - Števuliak, J. Mikúš, Lapšanský - T. Mikúš, Jackson, Faith - Múčka, Ondrušek, Bezúch

Pod Urpínom zdolali domáci Spišskú Novú Ves 4:1



Banskobystrickí hokejisti vyhrali piaty štvrťfinálový duel play off Tipos extraligy, keď na svojom ľade zdolali Spišskú Novu Ves 4:1 a ujali sa tak v sérii hranej na štyri víťazstvá vedenia 3:2. O postupe do semifinále môžu rozhodnúť už v sobotu na štadióne súpera.



Pod Urpínom sa všetko podstatné udialo v úvodných desiatich minútach. Už v 28 sekunde využili domáci presilovku, keď sa po strele Gašpara odrazil puk od tela Výhonského. V štvrtej minúte pálil Cormier do žŕdky a puk upratal za chrbtom Melicherčíka do bránky Urbánek. A tento bystrický útočník uspel aj v desiatej minúte počas ďalšej presilovky, odrazený puk od mantinelu zamietol medzi žrde a vyhnal na striedačku Melicherčíka, ktorého nahradil Surák. Spišiaci znížili až na začiatku tretej tretiny, z medzikružia sa presadil Oullet-Beaudry, avšak v 50. minúte umlčal hostí voľný Luža z kruhu gólom na 4:1.

HC '05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)



Góly: 1. Výhonský (Gašpar), 4. Urbánek (Cormier, Ryczek), 10. Urbánek (Gašpar, Bačik), 50. Luža (Výhonský) – 42. Oullet-Beaudry (Rapáč, Verbeek). Rozhodovali: Štefik, Hronský – Synek, D. Konc ml., vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2468 divákov.



Banská Bystrica: Sedláček – Bačik, Luža, Cormier, Ryczek, Ďatelinka, Holenda – Jendek, G. Gabor, Kabáč – Výhonský, Tamáši, Gašpar – Šoltés, Kontos, Watling – Urbánek, Bíreš, J. Sukeľ



Spišská Nová Ves: Melicherčík (10. Surák) – Ališauskas, Žiak, Oullet-Beaudry, Ulander, J. Valach, Romaňák, Groch – Rapáč, Bortňák, Vandas – La Porte, Vartovník, Verbeek – Džugan, Kerbashian, Majdan – Giľák, Miklucha, Réway



/stav série: 3:2/

Spartak Dubnica nedokázal prestrieľať Žiarčanov a prehral 3:4



Hokejisti HK MŠK Indian Žiar nad Hronom zvíťazili v piatom štvrťfinálovom zápase play off Slovenskej hokejovej ligy (SHL) na ľade TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. Rozhodujúci gól strelil útočník Martin Magdolen. Šiesty duel je na programe v sobotu v Žiari nad Hronom.

TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 3:4 pp a sn (0:2, 3:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 23. Ďuriš (Tábi, Beták), 32. Zaťko (Trška, Tábi), 37. Janík (Tábi, Ďuriš) - 18. K. Gabor (Suchý, Szypula), 20. K. Gabor (Suchý, Szypula), 49. Pač (Jakúbek, Magdolen), rozh. sam. nájazd Magdolen. Rozhodovali: Crman, Valachovič - Hercog, Ševčík, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Huhtela (Dubn.) a Demiters (Žiar.) obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 1151 divákov.



/stav série: 3:2/