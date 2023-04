Play off Tipos extraligy: Košice zdolali Zvolen 3:1, ujali sa vedenia vo finálovej sérii

Hokejisti HC Košice sa ujali vedenia vo finálovej sérii play off Tipos extraligy. V úvodnom zápase zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 3:1. Druhý duel série hranej na štyri víťazné zápasy je na programe v pondelok opäť v košickej Steel aréne.



Košičania nastúpili v nedeľu bez obrancu Eduarda Šedivého, ktorý chýbal z rodinných dôvodov. V zostave Zvolena absentovalo po záverečnom zápase semifinálovej série duo zahraničných útočníkov Deven Sideroff a Chris Langkow.



V bojovnom zápase, ktorý sa hral od úvodu vo vysokom tempe, sa vedenia ujali hostia. Hecl sa v 12. minúte dostal za obranu "oceliarov" a blafákom prekonal Riečického. Zvolenský náskok trval však iba necelé tri minúty, keďže Košičania využili hneď svoju prvú presilovku. Po sérii viacerých šancí sa ujala strela Fejesa spoza hráča. Gólom sa skončila aj druhá početná výhoda domácich, na začiatku druhej tretiny ju využil Bartánus - 2:1. Domáci vychádzali z organizovanej defenzívy, s ktorou mali Zvolenčania problémy. Košičanov viacerými zákrokmi podržal brankár Riečický a hosťom k vyrovnaniu nepomohla ani hra bez brankára v závere zápasu. V nej košický obranca Olsson uzavrel skóre duelu.

Finále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:





HC Košice - HKM Zvolen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 15. Fejes (Breton), 21. Bartánus (Pollock, Chovan), 60. Olsson (Lamper) - 12. Hecl (Marcinek, Messner). Rozhodovali: Baluška, Stano - Synek, Durmis, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 8347 divákov.



Košice: Riečický - Breton, Olsson, Southorn, Romančík, Deyl, Ferenc - Leskinen, Pollock, Jääskeläinen - Fejes, Chovan, Bartánus - Rogoň, Slovák, Lamper - Havrila, Hovorka, Jokeľ



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Kubka - Bondra, Viedenský, Jedlička - Hecl, Huntebrinker, Zuzin - Csányi, Šiška, Marcinek - Stupka, F. Fekiač, Kašlík



/stav série: 1:0/

Viac striel Zvolenu nepomohlo, Bartánus: "Mali sme Ričiho aj šťastie"





Ani viac než dvojnásobný počet striel nepomohol hokejistom HKM Zvolen k víťazstvu nad HC Košice v prvom zápase finále play off Tipos extraligy. Podľa útočníka "oceliarov" Mareka Bartánusa aj trénera Dana Cemana mal na víťazstve 3:1 významnú zásluhu brankár Dominik Riečický. Zvolenčania po zápase hovorili o zodpovednom výkone, ktorému však chýbalo viac gólov a v konečnom účtovaní aj lepší výsledok.



Najmä od stavu 2:1 sa hralo často pred Riečickým, ktorý zmaril viacero striel z väčšej aj strednej vzdialenosti a poradil si aj s niekoľkými vyloženými príležitosťami. Pri strele Mareka Hecla mu zazvonila ľavá žŕdka, diváci tlieskali jeho pohotovým zákrokom proti šanciam Šišku, Viedenského či Huntebrinkera v závere zápasu. "Dnes sme mali kusisko šťastia a ´Ričiho´ v bránke. Vďaka tomu sme vyhrali. Pomohli nám aj dve využité presilovky a som rád, že sa nám vrátili góly v presilovke. Koniec sme zvládli obetavosťou, boli sme pod tlakom. Počíta sa však víťazstvo," poznamenal Bartánus, ktorého gól na 2:1 sa napokon ukázal ako víťazný.



Košičanov tešil nielen dôležitý prvý bod vo finálovej sérii, ale aj skutočnosť, že dvakrát skórovali v presilovkách. V sedemzápasovej semifinálovej sérii proti Michalovciam neskórovali v nich ani raz (rovnako ako Zvolen proti Spišskej Novej Vsi), no vo finále zužitkovali už prvé dve početné výhody. "Asi sme to proti Michalovciam mali až príliš v hlavách. Teraz sme dali dva góly hneď po prechode cez modrú čiaru. Som veľmi rád, že nám to padlo a verím, že nás to upokojí. Keď vám v play off zaberú špeciálne tímy, tak vám to môže vyhrať zápas a dnes sa tak aj stalo," dodal Bartánus.



Zverenci Dana Cemana nadviazali v prvom finále na záver série s Michalovcami, keď sa prezentovali zodpovednou defenzívou a dokázali si postrážiť tesný náskok. Zvýšili ho až počas hry hostí bez brankára. "Prvá tretina bola veľmi vyrovnaná, bola to taktická bitka. Keď sme sa dostali do vedenia, začali sme veľmi brániť. Stiahli sme sa do obrany, hrali sme často v našom pásme. Páčila sa mi však naša aktivita pred vlastnou bránkou, nedali sme súperovi veľa šancí na góly. Pozor si však musíme dávať na súperov forčeking. Do ďalšieho zápasu spravíme malé zmeny a budeme pripravení na druhý zápas," povedal tréner Ceman.



Košický brankár Dominik Riečický potvrdil formu z nedávnych zápasov a opäť bol opora svojho tímu. Zvolenčania na neho vyslali 36 striel, zatiaľ čo zvolenský brankár čelil iba 16-tim. "Mal som toho viac než Adam (Trenčan), ale neprekážalo mi to. Dôležité je, že sme zvíťazili," uviedol Riečický, ktorého pochválil aj tréner Ceman: "Myslím si, že náš brankár bol najlepší hráč zápasu." Košická zostava v prvom finále bola bez zásadných zmien. V porovnaní so záverom série s Michalovcami chýbal iba obranca Eduard Šedivý, ktorému sa v čase zápasu narodila dcéra Emka.



Hostia začali prvý finálový zápas lepšie, keď od 12. minúty viedli po blafáku Mareka Hecla. Napokon to však bol ich jediný gól v zápase, hoci boli strelecky výrazne aktívnejší. "Hrali sme to, čo sme si povedali. Chceli sme byť aktívni v obrannom pásme a aj pri forčekingu. Náš výkon bol celkom fajn, no musíme sa vyvarovať oslabení, z ktorých nám dali Košice dva góly. V pondelok je nový deň a chceme uspieť," poznamenal Hecl.



Aj tréner HKM Zvolen Peter Oremus po zápase pochválil svojich zverencov: "Z môjho pohľadu sme odohrali tri výborné tretiny. Jeden strelený gól je však veľmi málo na to, aby ste boli v Košiciach úspešní. Veci, ktoré som dnes potreboval vidieť, fungovali. Zajtra to musíme potvrdiť hrou aj výsledkom."



Podľa kapitána zvolenského tímu Mareka Viedenského bude pre úspech v ďalších zápasoch dôležité zlepšiť efektivitu v zakončení: "Asi sa budeme musieť vrátiť ku ´škaredému´ hokeju, ktorým sme vyhrali záverečné dva zápasy v semifinále so Spišskou Novou Vsou. Vtedy sme dávali ´škaredé´góly. Pripravili sme si šance na skórovanie, no musíme ich lepšie premieňať. Máme však dostatočne dobrý tím na to, aby sme sa v tomto zlepšili."