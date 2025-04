Play off Tipos extraligy: Nitra postúpila do druhého finále za sebou, Žilina má bronz

Hokejisti HK Nitra zabojujú o majstrovský titul v Tipos extralige aj v ročníku 2024/25. „Corgoni“ rozhodli o svojom postupe do finále play off v utorňajšom rozhodujúcom siedmom stretnutí série, v ktorom zvíťazili nad tímom DOXXbet Vlci Žilina 7:4 a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Súperom úradujúceho majstra bude HC Košice. Nováčik zo Žiliny získal bronzové medaily.



Nitrania mali ako tradične v celej sérii výborný vstup do stretnutia. Už v piatej minúte poslal domácich do vedenia Samuel Buček, ktorý sa výborne zorientoval pred bránkou a bekhendom upratal puk do siete. „Corgoni“ vyslali na brankára Connora LaCouveeho spolu 17 striel v prvej časti a to aj napriek tomu, že hrali päť minút v oslabení. Skrat Miloša Bubelu však „vlci“ nedokázali potrestať.



Dôležitý presný zásah pridali Nitrania iba 58 sekúnd od začiatku prostrednej časti, keď sa presadil Josh Passolt. Žilinčanov vrátil späť do duelu kapitán Rastislav Dej, no hostia momentum nevyužili na vyrovnanie. V závere tretiny dvakrát inkasovali po zakončeniach Robbyho Jacksona a Jaedona Descheneaua. Žilina mala pred sebou mimoriadne náročnú úlohu a to zmazať trojgólové manko. Postupovú definitívu však dal úradujúcim majstrom v 47. minúte druhým gólom v zápase Jackson. Oslavujúci štadión v Nitre nachvíľu zmrazili dva góly Róberta Vargu a Huntera Fejesa, no „corgoni“ nespanikárili a gólmi Descheneaua a Dávida Okoličányho poistili triumf Nitry.



Nitrania si zahrajú finále druhýkrát za sebou. V predošlom ročníku vo finálovej sérii triumfovali nad Spišskou Novou Vsou hladko 4:0 na zápasy. Finále s Košicami už raz mužstvo spod Zobora hralo. V sezóne 2013/14 sa tešili po sedemzápasovej bitke „oceliari“. Oba tímy sa naposledy stretli v play off v sezóne 2022/23, vo štvrťfinále triumfovali Košice (4:1 na zápasy), ktoré neskôr získali aj majstrovský titul.

semifinále play off Tipos extraligy – siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina 7:4 (1:0, 3:1, 3:3)



Góly: 5. Buček (Bača, Descheneau), 21. Passolt (Stacha, Vitaloš), 38. Jacskon (Passolt, Mezei), 40. Descheneau (Buček), 47. Jackson (Passolt, T. Pobežal), 56. Descheneau (Buček, Gill), 56. Okoličány (Čederle) – 28. Dej (Miller), 53. Varga (Miller, Ranford), 54. Fejes (Dej, Mucha), 59. Varga (Ranford, Avcin). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Gegáň, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše: Bubela (Nitra) 5+DKZ za seknutie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3427 divákov.



/konečný stav série: 4:3, Nitra postúpila do finále/



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Bača, Green, Stacha, Vitaloš, Hain – Buček, Gill, Descheneau – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, T. Pobežal – Bajtek, Hrnka, Kováč



Žilina: Lacouvee – Tourigny, Miller, Gachulinec, J. Pobežal, Djakov, Holenda – Mucha, Dej, Fejes – Avcin, Ranford, Kolenič – Beták, Juščák, Tkáč – Koyš, Galamboš, Varga

Finále najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipos extraligy odštartuje v piatok 18. apríla. HC Košice privíta HK Nitra, títo súperi si o titul zahrajú po druhý raz.



"Oceliari" budú bojovať o svoj 10. titul, v prípade úspechu by sa osamostatnili na čele historickej tabuľky. Deväť titulov má okrem Košíc aj bratislavský Slovan. Nitrania sa tešili dvakrát, naposledy v minulom ročníku.

program finále 2025:



1. zápas - piatok 18. apríla HC Košice - HK Nitra



2. zápas - sobota 19. apríla HC Košice - HK Nitra



3. zápas - utorok 22. apríla HK Nitra - HC Košice



4. zápas - streda 23. apríla HK Nitra - HC Košice



prípadný 5. zápas - piatok 25. apríla HC Košice - HK Nitra



prípadný 6. zápas - nedeľa 27. apríla HK Nitra - HC Košice



prípadný 7. zápas - utorok 29. apríla HC Košice - HK Nitra