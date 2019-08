Plážový volejbal: Dubovcová so Štrbovou prehrali v 16-finále

Na archívnej snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

World Tour - Five stars (Major) - Viedeň (Rak.):



16-finále:



Andrea ŠTRBOVÁ, Natália DUBOVCOVÁ (16-SR) - Katharina Schützenhöferová, Lena Plesiutschnigová 1:2 (16, -16, -10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali v 16-finále hlavnej súťaže na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni s domácimi Katharinou Schützenhöferovou a Lenou Plesiutschnigovou 1:2 (16, -16, -10).Pre Slovenky nasadené ako šestnáste to bol už štvrtý vzájomný duel s Rakúšankami a tretí v tomto roku. Vlani v tureckom Mersine, kde Dubovcová so Štrbovou napokon získali bronz, vyhrali Rakúšanky v semifinále 2:0 (13, 21), tento rok vyhrali doterajšie dve konfrontácie Slovenky. V čínskom Jinjiangu aj v malajzijskom Kuala Lumpur zhode 2:0. Po štvrtkovom súboji je vzájomná bilancia vyrovnaná 2:2.