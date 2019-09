Plénum odsúhlasilo návrh na uzatvorenie obchodnej dohody CETA

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 25. septembra (TASR) - Prekážky v oblasti obchodovania Európskej únie (EÚ) a Kanady sa majú odstrániť. Obchodníkom by sa mali otvoriť nové príležitosti. Zabezpečiť to má návrh Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou a EÚ (CETA), ktorý v stredu odsúhlasil parlament.priblížil poslancom minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Dohoda vytvára nové príležitosti v oblasti obchodovania a investícií pre hospodárske subjekty EÚ a Kanady. V dôsledku prijatia dohody CETA sa totiž odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami, poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov.Rezort hospodárstva dal vypracovať analýzu, aký vplyv bude mať prijatie dohody na slovenské hospodárstvo. Liberalizácia obchodu EÚ s Kanadou by mala prispieť k posilneniu špecializácie Slovenska na priemyselné sektory.uvádza sa v analýze. Vývoz tovarov do Kanady by sa mal v priemere zvýšiť o 8 %, v prípade vysokej reakcie na pokles cien až o 18 %.uvádza analýza.Agropotravinársky zahraničný obchod Slovenska s Kanadou dosahuje nízke objemy. Podiel Kanady na dovoze SR pri agropotravinárskych komoditách dosahuje len 0,16 % a na vývoze dokonca len 0,06 %.ukázala analýza.Existujú však aj určité riziká.uvádza sa v analýze pre Ministerstvo hospodárstva SR.