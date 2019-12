Plesová sezóna je predo dvermi. Čo by si na seba mali páni obliecť v tomto roku?

Základ je jasný. Patrí k nemu jednofarebný oblek, spoločenská košeľa a viazanka. Oblek by mal byť v tmavej farbe, najlepšie čiernej, tmavomodrej alebo tmavosivej. Pokiaľ ide o formálny galavečer, rozhodne vymeňte oblek za smoking.

Čo sa týka košieľ so stojačikom, tie sú skôr pre mužov, ktorí obľubujú extravaganciu, inak nie sú nutnosťou.

Farba košele je klasická biela, ale pokojne sa znesie i krémová či jemne ružová. Dôležité je, aby košeľa nepresvitala , klasické tielka sa už dnes pod košeľu nenosia. Strih košele by mal mužovi sedieť, v prípade vysokých pánov rozhodne odporúčame pánske košele slim fit , ktoré zvýraznia postavu a eleganciu.

Na ples by muži zásadne nemali nosiť pánske košele s krátkym rukávom. Ak je vám v dlhom rukáve príliš horúco, dá sa po určitej hodine vyhrnúť, ale inak je prípustný jedine dlhý rukáv.

Na ples by mali páni rozhodne nosiť kvalitné pánske košele a k nim kravatu alebo motýlika. Motýlik by mal byť klasickej čiernej farby, farebné motýliky môžu občas pôsobiť komicky. Pokiaľ je pre vás motýlik priveľa, je to úplne v poriadku, viazanka je klasikou, ktorá nikdy nesklame.

Pokiaľ je to možné, voľte jednofarebnú kravatu bez prúžkov, bodiek alebo obrázkov, prípadne iba s jemným vzorom. Ak sa chcete zladiť farebne s dámou, viazanka je práve tým kusom odevu, ktorý vám s tým pomôže. Kravata by mala siahať v uviazanom stave po začiatok pracky opasku.