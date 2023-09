Plienky Lupilu pomohli stovkám vážne chorých detí

240 príbehov



213 detí absolvovalo vďaka projektu rehabilitácie či terapie



96 detí dostalo špeciálne zdravotné či vzdelávacie pomôcky



75 rodín získalo príspevok na pohonné hmoty (palivovú kartu)



3 rodiny dostali príspevok na nové auto



2 deti dostali špeciálne lieky



3 deti dostali príspevok na operáciu vo Viedni



1 dieťa dostalo špeciálne vycvičeného psíka



1 rodine sme opravili strechu na dome



29.9.2023 (SITA.sk) -Najväčším šťastím každého rodiča je zdravé a spokojné dieťa. Nie všetkým však bolo dopriate to, čo väčšina považuje za samozrejmé. Spoločnosť Lidl sa pred piatimi rokmi rozhodla spustiť iniciatívu, ktorá pomáha malým hrdinom zvádzať ich najdôležitejší zápas. Projektdoteraz podal pomocnú ruku 240 deťom do štyroch rokov, ktoré trápia vážne zdravotné problémy. Za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu venuje Lidl na tento účel 10 centov. Doteraz pomohol diskont vďaka svojim zákazníkom"Tento projekt patrí medzi tie, ktoré nám robia najväčšiu radosť. Pomohol totiž už stovkám detí a priniesol do života nás všetkých obrovské množstvo nádeje. Každý týždeň a každým zverejneným príbehom vnímame veľkú spolupatričnosť, ktorú ľudia vyjadrujú chorým detičkám a často sami ponúkajú pomoc, podporu či aspoň milé slovo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapájajú a pomáhajú spolu s nami,” povedala Zuzana Sobotová, senior konzultant pre SR projekty v Lidli.Lidl garantuje dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb. Deti majú rôzne vážne zdravotné problémy, najčastejšie ide o detskú mozgovú obrnu, percepčnú poruchu sluchu, spinálnu svalovú atrofiu, epilepsiu, rázštep chrbtice, autizmus či svalovú hypotóniu.Ako vyzerá projekt v číslach?Všetky informácie o projekte a príbehy podporených detí nájdete na www.spolocenskazodpovednost.sk . Okrem spomenutého projektu pomáha Lidl chorým deťom aj v rámci projektu "Dobré rozprávky". Diskont v ňom venuje detským nemocniciam život zachraňujúce prístroje pre najmenších. Počas šiestich rokov získali slovenské nemocnice prístroje v celkovej hodnote takmer 6 000 000 €.Informačný servis