Plnú 150-člennú kandidátku ponúka 13 z 25 politických subjektov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Nie všetkým politickým stranám kandidujúcim v nadchádzajúcich parlamentných voľbách sa podarilo naplniť kandidačnú listinu. Plnú 150-člennú kandidátku ponúka voličom 13 z 25 kandidujúcich subjektov. Najmenej kandidátov má hnutie Práca slovenského národa, a to 13.Plnú kandidátku tak voličom ponúkajú parlamentné Sme rodina, SNS, OĽaNO, Most-Híd, Smer-SD a ĽSNS. Z neparlamentných strán má plnú kandidátku Dobrá voľba, Za ľudí, Demokratická strana, koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, KDH, Maďarská komunitná spolupatričnosť a Socialisti.sk.O jedného menej, teda 149 kandidátov, ponúkajú parlamentná SaS a mimoparlamentná strana Vlasť.Najmenej kandidátov ponúka Práca slovenského národa, a to 13. O niečo viac, celkovo 17 kandidátov, má na kandidačnej listine Hlas ľudu.Politické subjekty museli odovzdať kandidačné listiny do 1. decembra 2019 do polnoci. S kandidátkou odovzdali aj volebnú kauciu 17.000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Oficiálna volebná kampaň sa začala 5. novembra. Politické subjekty môžu na ňu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred dňom konania sa volieb.