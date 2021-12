Plošný lockdown v Rakúsku sa končí, pokračovať bude iba pre nezaočkovaných

„Minimálne štandardy"

Služby, reštaurácie a športoviská

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Celoštátny lockdown v Rakúsku končí o polnoci zo soboty na nedeľu, pre neočkovaných však bude pokračovať. Oznámil to v stredu kancelár Karl Nehammer po rokovaniach so zástupcami spolkových krajín.Vláda stanovila „minimálne štandardy" a spolkové krajiny môžu v závislosti od situácie zavádzať vlastné prísnejšie opatrenia, uviedol Nehammer.„Minimálne štandardy“ umožňujú spolkovým krajinám po skončení lockdownu znovu otvoriť obchody nad rámec tých, ktoré zabezpečujú základné životné potreby.Osoby s potvrdením o očkovaní proti koronavírusu alebo nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19 budú môcť opäť vstupovať do reštaurácií a navštevovať kultúrne alebo športové podujatia.Reštaurácie môžu byť otvorené do 23:00, nočné podniky však zostávajú zatvorené. Poskytovatelia služieb, ktoré si vyžadujú blízky osobný kontakt, ako napríklad kaderníctva, môžu vo všeobecnosti v pondelok otvárať.Kultúrne inštitúcie budú môcť v interiéroch privítať do 2-tisíc hostí a vonku až 4-tisíc. V uzatvorených priestoroch stále platí povinnosť nosiť respirátor typu FFP2.S certifikátom preukazujúcim očkovanie alebo uzdravenie možno navštevovať interiérové aj exteriérové športoviská. Požiadavka nosiť respirátor FFP2 sa nevzťahuje na priame športové aktivity, to isté platí aj pre návštevy fitnescentier.Lockdown v Rakúsku zaviedli s účinnosťou od 22. novembra po tom, ako priemerný denný počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v krajine v priebehu uplynulých týždňov narástol na niekoľkonásobne vyššie čísla a niektoré nemocnice varovali, že ich oddelenia intenzívnej starostlivosti sú takmer zaplnené.