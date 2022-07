Pltníci v Pieninách zažívajú ťažkú sezónu, pre vojnu na Ukrajine sa turisti boja prísť na Slovensko

Prišli o komplet klientelu

Ľudia začali šetriť

Pokles ľudí je citeľný

Takú suchú sezónu ešte nemali

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pltníci na Dunajci v Pieninách prežívajú ťažkú sezónu. Ubudlo nielen Slovákov, ale aj západných turistov, situáciu zachraňujú Poliaci. Už objednané splavy zrušili napríklad Nemci, Švajčiari, Francúzi aj Belgičania. Podľa Rudolfa Veličku, konateľa Združenia pltníkov Dunajec, sa pre vojnu na Ukrajine obávajú prísť na Slovensko.Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, aj Slováci zrejme začali šetriť. Pltníci dúfajú, že pre pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19 sa opäť nezatvoria hranice, čo by situáciu skomplikovalo ešte viac.„Prišli sme v podstate o komplet klientelu, čo sa týka Nemecka a Rakúska, ostalo možno päť percent. Nemecké cestovky a ľudia naozaj udávajú ako dôvod to, že sme blízko konfliktu,“ poznamenal ďalší prevádzkovateľ pltí Ladislav Hrivko pre SITA. Podľa jeho slov aj služby ako rafting či požičovňa bicyklov idú možno ani nie na polovicu.„Čísla uvidíme až na konci, ale už teraz je vidieť veľký rozdiel aj medzi COVID-ovými rokmi. Rok 2020 bol ako tak fajn, pretože vonku sme našich nepustili, a síce ani zahraniční k nám neprišli, ale Slováci ostali doma a cestovali po Slovensku. V minulom roku bol veľký problém, pretože našinci išli vonku, no cudzincov sme sem nepúšťali, bola to jedna z najhorších sezón, aké sme v Pieninách zažili,“ zhodnotil.V tomto roku vyzeral podľa neho máj a jún nádejne, no najprv prišlo zlé počasie na začiatku sezóny, potom sa očakávaní turisti nedostavili. Podľa Hrivka je dôvodom aj šetrenie, inflácia, jeho spoločnosť je tak oproti roku 2018 s tržbami zhruba na 30 percentách. Okrem toho zdvihla obec Lesnica poplatok za využívanie prístupovej cesty pri Chate Pieniny.„Cena lístka musela ísť automaticky hore. Ľudia si tak, keď prídu na Pieniny, radšej zoberú svoje bicykle, povozia sa tu, zjedia si svoju desiatu a v reštaurácii nejedia,“ poznamenal Velička.Aj podľa pltníka Richarda Krempaského, spoluprevádzkovateľa 1. Pltníckej spoločnosti, je pokles ľudí citeľný.„Už dlho takáto slabá sezóna nebola. Po polovičke júla sa to vždy zvyklo naštartovať, ale už je tu koniec júla a nič,“ opísal pre SITA.Pár zájazdov podľa jeho slov z Nemecka síce prišlo, chodia aj Poliaci, ale s tým, na čo boli pltníci zvyknutí v minulosti, sa to porovnať nedá. Ešte pred dvoma rokmi boli podľa Krempaského pre zatvorené hranice Pieniny počas leta každý jeden deň preplnené.Rovnako ani takú suchú sezónu, aká je teraz, ešte pltníci nezažili. „Trošku popršalo, ale ide o zrážky, ktoré vodu nezdvihnú ani o milimeter. Zatiaľ sa plavíme, ale už sú problémy. Pritom ideme do čoraz horšieho počasia, lebo jeseň býva už úplne suchá,“ vysvetlil Hrivko. Otázny tak bude podľa neho august.„Z poľskej strany máme postavenú priehradu, tá to reguluje, ale Poliaci sú už tiež zúfalí. Výrazne nám však pomáhajú, pretože ak by nebolo priehrady, určite už nejazdíme. Dokedy to bude udržateľné, je ťažké povedať,“ dodal. Jeho slová potvrdil aj pltník Velička.„Vody máme vďaka priehrade toľko, že ešte zatiaľ nemusíme montovať kolieska na plte. Dá sa ísť, ale trasa je predĺžená zhruba o polhodinku, splav tak trvá dve hodiny. Nestihnú sa nám vrátiť plte na splav, ľudia preto musia počkať v prístave dlhšie,“ doplnil.