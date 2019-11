Plukovníka vo výslužbe obžalovali zo špionáže v prospech Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 8. novembra (TASR) - Prokuratúra rakúskeho mesta Salzburg obžalovala nemenovaného plukovníka rakúskej armády vo výslužbe, zadržaného v novembri 2018, zo špionáže v prospech Ruska. V prípade uznania viny mu hrozí až desať rokov za mrežami.Podľa agentúry TASS prokuratúra v Salzburgu uviedla, že 71-ročný muž je, ktoré trvali "Špionáž podľa prokuratúry vykonával pre ruskú vojenskú spravodajskú službu (Hlavnú správu (GU) Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (VS) Ruskej federácie (RF); pred premenovaním sa nazývala Hlavná správa rozviedky (GRU) GŠ VS RF, pozn. TASR).Prokuratúra podľa agentúry AP uviedla, že obžalovaný mal prvý kontakt s ruskou vojenskou spravodajskou službou v roku 1987 a informácie jej začal odovzdávať v roku 1993, pričom za svoju prácu dostal státisíce eur.Rakúska vláda zverejnila prípad nemenovaného plukovníka vo výslužbe v roku 2018, čo primalo ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova k obvineniu Viedne z "", dodala AP.TASS píše, že rakúske orgány 9. novembra 2018 oznámili začatie vyšetrovania plukovníka, ktorý podľa nich poskytoval Moskve informácie o rakúskych vzdušných silách a delostrelectve, ako aj o migračnej kríze. Podľa Viedne mu Rusi vyplatili za jeho služby 300.000 eur. Do väzby ho vzali 30. novembra 2018. Muž podľa svojho právnika popiera, že by odhalil štátne tajomstvá.V júli 2019 polícia v Salzburgu oznámila, žeDôstojník bol na webovej stránke rakúskeho ministerstva vnútra menovaný ako 65-ročný Igor Jegorovič Zajcev." uviedla rakúska polícia.Vo vyhlásení ďalej uviedla, že tento Rakúšan "