Plumbová a Trócsányi musia na mimoriadne vypočutie v právnom výbore EP

László Trócsányi, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. septembra (TASR) - Rovana Plumbová z Rumunska a László Trócsányi z Maďarska nezískali zatiaľ súhlas Výboru Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) aby sa stali eurokomisármi za svoje krajiny. Obaja sa musia vo štvrtok (26.9.) dostaviť na mimoriadne vypočutie a až potom právny výbor EP vydá konečné rozhodnutie.Plumbová bola poverená riadením rezortu dopravy v budúcej Európskej komisii a Trócsányi by mal mať na starosti agendu rozširovania a susedskú politiku.Podľa informácii tlačovej agentúry Agerpres členovia výboru JURI hlasovali aj za odporúčanie, aby rakúsky eurokomisár Johannes Hahn predal akcie, ktoré vlastní. Poľský dezignovaný komisár Janusz Wojciechowski dostane list so žiadosťou o objasnenie informácií o byte v Bruseli, ktorý kúpil v roku 2016.Rumunský denník Adevarul uviedol, že výbor JURI vyzval Plumbovú, aby podala vysvetlenie o rozdieloch, ktoré sa vyskytujú v jej vyhláseniach o majetku, ktoré podala v Rumunsku aj v Bruseli. Podľa Agerpres europoslancov zaujíma aj osoba, ktorá Plumbovej požičala peniaze pre donáciu do straníckej kasy Sociálnodemokratickej strany (PSD). Trócsányi zas musí vysvetliť prepojenie svojej bývalej advokátskej kancelárie na maďarskú vládu.Po preskúmaní majetkových priznaní všetkých navrhnutých eurokomisárov, ktoré mal výbor JURI k dispozícii od 19. septembra, jeho členovia žiadali dodatočné vysvetlenia od 11 z 26 členov budúcej exekutívy EÚ. Dodatočné vysvetlenia siedmim z nich pomohli a nemusia podstúpiť mimoriadne vypočutie - Didier Reynders (Belgicko), Stella Kyriakidisová (Cyprus), Věra Jourová (Česká republika), Sylvia Goulardová (Francúzsko), Virginijus Sinkevičius (Litva), Elisa Ferreirová (Portugalsko) a Josep Borrell (Španielsko).Procedúra spojená s vymenovaním 26 komisárov budúcej Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej vyžaduje od každého kandidáta, aby predložil Európskemu parlamentu vyhlásenie o majetkových pomeroch s uvedením aktív a nehnuteľností ako aj predchádzajúcej podnikateľskej činnosti. Na základe tohto dokumentu poslanci EP povolia alebo zabránia vstupu nominantov na eurokomisárov do ďalšej fázy vypočúvania.Séria vypočúvaní aleboje naplánovaná na obdobie od 30. septembra do 8. októbra. Ako prvý bude v pondelok 30. septembra popoludní vypočúvaný slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.(spravodajca TASR Jaromír Novak)