Plynová varná doska - stále je in?

Plynové variče sú ideálnou voľbou pre každého domáceho kuchára. Sú rýchle a reagujú na vaše potreby okamžite a vyzerajú skvele v každej kuchyni.

Aké sú ich základné vlastnosti?

Varná doska je vizuálnym stredobodom vašej kuchyne, preto je dôležité vybrať si takú, ktorá zaujme vizuálne. Nemala by vaša plynová varná doska vyzerať tak dobre, ako sa na nej varí? Plynové varné dosky poskytujú okamžité teplo a veľkú kontrolu nad veľkosťou plameňa. Väčšina z nich má automatické zapaľovanie, ale niektoré staršie lacné modely môžu byť vybavené tlačidlom manuálneho zapaľovania. Zvyčajne majú štyri plynové horáky rôznych veľkostí, ale môžu mať až šesť varných zón.

Ak chcete určiť správny počet a typy horákov, zvážte tieto kľúčové faktory:

Priestor vo vašej kuchyni

Vaše kuchárske návyky

Veľkosť vašej domácnosti

Sklo na plynovej varnej doske je trendy. Elegantná čierna plynová varná doska – z tvrdeného skla alebo keramiky – dodá sofistikovaný nádych do srdca vášho domova. Čistý biely plynový sporák nikdy nevyjde z módy. Pre dômyselné doladenie je tu nehrdzavejúca oceľ alebo čierny kov.

Plynové varné dosky sa dajú demontovať, aby sa uľahčilo ich čistenie, no nedajú sa tak ľahko čistiť ako niektoré iné typy. Stojí za zmienku, že budete potrebovať, aby vašu varnú dosku nainštaloval odborne aj registrovaný technik.

Výhody

- Viditeľný plameň je ľahko ovládateľný

- Rýchle zahriatie

- Vhodné pre akýkoľvek riad

- Vychladne rýchlo po vypnutí

Nevýhody

- Vyžaduje prívod plynu

- nešikovné na čistitenie horákov a podpery hrncov

- Zložité nastaviť na mierny var

Ako vyčistiť plynovú varnú dosku

Ak svoju plynovú varnú dosku používate pravidelne, nebudú vám cudzie pripáleniny a škvrny. Zbavte sa špiny a udržujte svoju plynovú varnú dosku čistú podľa týchto jednoduchých krokov.

Udržiavanie vašej plynovej varnej dosky v čistote a bez starých zvyškov jedla je veľmi dôležitá úloha, no málokto z nás vie, aká dôležitá je v skutočnosti. Čistá varná doska môže zabrániť tomu, aby sa pachy starého, pripáleného jedla dostali do nového jedla, môže pomôcť predĺžiť životnosť vašich hrncov a panvíc tým, že zaistí rovnomerné rozloženie tepla na dne, a dokonca môže zvýšiť bezpečnosť vašej kuchyne. Uistite sa, že všetko, čo by sa mohlo vznietiť, bolo pred varením odstránené.