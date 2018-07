Plzeň predĺžila zmluvy s ôsmimi hráčmi vrátane Kozáčika a Hrošovského

Na snímke brankár Matúš Kozáčik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prehľad hráčov, ktorí predĺžili zmluvu s Viktoriou Plzeň:



Matúš Kozáčik – do 2021

Aleš Hruška – do 2021

Lukáš Hejda – do 2022

Roman Hubník – do 2020

Patrik Hrošovský – do 2021

Radim Řezník – do 2022

Tomáš Hořava – do 2021

Martin Zeman – do 2021

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 14. júla (TASR) - Vedenie Viktorie Plzeň predĺžilo naraz zmluvy s ôsmimi futbalistami, medzi nimi aj so slovenským brankárom Matúšom Kozáčikom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským. Český šampión si na ďalšie obdobie zaistil aj služby Aleša Hrušku, Radima Řezníka, Lukáša Hejdu, Romana Hubníka, Tomáša Hořavu a Martina Zemana.citoval klubový web generálneho manažéra Adolfa Šádeka.V novej sezóne čaká na Viktoriu okrem obhajoby titulu účinkovanie v skupinovej fáze Ligy majstrov.