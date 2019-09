Po 154. derby Slovan - Trnava bude v permanencii aj disciplinárka SFZ

Na snímke vhodená svetlica na trávnik od fanúšikov Trnavy počas dohrávky 8. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 15. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Futbalové ligové derby Slovan Bratislava - Spartak Trnava s poradovým číslom 154. opanovali v nedeľu na Tehelnom poli "belasí" 2:0. Po zápase 8. kola Fortuna ligy v búrlivej atmosfére pred 14.933 divákmi však bude mať množstvo práce aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ).Oba fanúšikovské kotly zaplnili svoje sektory takmer do posledného miesta, a hoci sa práve tie najviac starali o hlučnú atmosféru, nevyvarovali sa nešportového správania. Hlásateľ musel oba tábory niekoľkokrát vyzývať, aby sa zdržali hanlivých skandovaní, používania nepovolenej pyrotechniky či hádzania predmetov na hraciu plochu. Kotol domácich fanúšikov v 52. minúte zahádzal bránku hostí, takže sa chvíľku nehralo. Z kotla hostí zasa pred bránku Dominika Greifa dopadla svetlica, opäť sa na pár okamihov hra zdržala.Veľké emócie tiež vzbudila šarvátka hráčov v bránke Trnavy po druhom góle Dejana Dražiča v nadstavenom čase druhého polčasu pod domácim kotlom. Počas nej usporiadateľskej službe utiekol jeden z divákov, ktorý cez sito bránky zhodil na zem kapitána "andelov" Bogdana Mitreu.Slovan tiež stále čaká na definitívne rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA) o treste za rasistické pokriky fanúšikov v zápasoch európskych pohárov so Sutjeskou Nikšič a Feronikeli. UEFA pôvodne vymerala "belasým" trest uzavretia štadióna na jeden duel Európskej ligy, finančnú pokutu a ročnú podmienku, klub sa proti nemu odvolal. Trest by mal platiť na úvodný zápas Slovana v skupinovej fáze EL 2019/20 s Besiktasom Istanbul (19. septembra, Tehelné pole). Slovan preto preventívne ani nespustil predaj vstupeniek, keďže stále čaká na výsledok odvolania.uviedol rekordný slovenský majster v oficiálnom vyhlásení ešte z piatka 13. septembra.