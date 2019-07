Po aj pred operáciou bedrového kĺbu je najdôležitejšia rehabilitácia

Operácia bedrového kĺbu, ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 1. júla (TASR) - Kvalita života pacienta sa po výmene bedrového kĺbu môže výrazne zlepšiť, no treba splniť niekoľko podmienok. Tou najdôležitejšou je dobrá rehabilitácia pred operáciou aj po nej, pripomínajú odborníci.Totálna endoprotéza, teda výmena bedrového kĺbu, je podľa ortopédov posledným riešením v prípade vážneho poškodenia alebo opotrebovania chrupavky s následným narušením kosti. "hovorí ortopéd Tomáš Jakubík.pripomína.Pri operácii sa nahrádza celý poškodený kĺb titánovou náhradou. Tá je zložená z dvoch častí – z jamky a hlavičky, bezprostredne po operácii preto môže hroziť vykĺbenie. Preto je dôležitá následná rehabilitácia a edukácia toho, ako s operovanou nohou pohybovať.povedal fyzioterapeut Martin Skladan.priblížil.vysvetlil.Bezprostredne po operácii má pacient vyššie riziko vzniku krvnej zrazeniny." prízvukuje Jakubík.Rehabilitácia by mala začať čo najskôr po operácii.vysvetľuje fyzioterapeut Skladan. "K prvým úkonom patrí postupné posilňovanie svalstva celej operovanej dolnej končatiny od prstov až po bedrový kĺb. Začína sa ľahšími izometrickými cvičeniami," hovorí fyzioterapeut.dodal.Do zahojenia mäkkých tkanív okolo kĺbu pacient nesmie končatinu zaťažovať naplno a chodiť by mal s dvoma francúzskymi barlami.vysvetľuje Skladan. Po uplynutí tohto obdobia môže pacient odložiť barlu na operovanej strane a stále viac nohu namáhať.priblížil. Trvanie rehabilitácie je podľa neho individuálne, ale približne po polroku môže pacient chodiť samostatne bez bariel.Z dlhodobého hľadiska odborníci odporúčajú pacientom udržať si optimálnu telesnú hmotnosť, primerane sa hýbať a športovať. Ideálny je mierny rekreačný pohyb vo vode alebo na bicykli. V prípade akejkoľvek infekcie treba okamžite vyhľadať lekára, aby sa zápal krvnou cestou nedostal k implantátu.