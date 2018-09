Po búrke obnovia v Detve popoludní dodávku elektrického prúdu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 3. septembra (TASR) - V pondelok do 15. hodiny by mala byť obnovená dodávka elektriny pre všetkých odberateľov v Detve a okolí. Viacerí obyvatelia tohto regiónu totiž prišli o dodávku elektriny po tom, ako sa v nedeľu (2.9.) popoludní prehnali daným územím intenzívne búrky.uviedol pre TASR v pondelok dopoludnia hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.Spoločnosť SSD zaznamenala v priebehu nedele viacero porúch na vedeniach vysokého aj nízkeho napätia. Tisícky odberateľov v Žilinskom aj Banskobystrickom kraji to pocítili v podobe kratších alebo dlhších výpadkov. Na príčine bolo najčastejšie prepätie, popraskané izolátory, potrhané vodiče a konáre na vedení.Bez elektriny ostali oravské obce Zubrohlava a Vavrečka, kde popraskali izolátory na vysokom napätí. V Pohorelej v okrese Brezno ostalo večer odstavených 12 trafostaníc pre spadnuté stromy. Najhoršia situácia bola práve v Detve, v mestskej časti Piešť, kde popadali vodiče vysokého napätia.