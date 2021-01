Po decembrovom oddychu sa začal pripravovať na novú sezónu, Hamšík bilancuje rok 2020

Nesplnený cieľ

Domáce tréningy

7.1.2021 - V úvode roka 2020 odišiel Marek Hamšík so svojím čínskym klubom Ta-lien I-fang na predligové sústredenie do Španielska.Potom začal celosvetovo úradovať koronavírus a naspäť do Číny sa kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie dostal až v polovici marca. Pritom čínska najvyššia súťaž sa mala začať 22. februára."Taký rok som vo svojej kariére ešte nemal. To však platí o všetkých futbalistoch. Nakoniec sa čínska liga začala až v druhej polovici júla. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, tá naša bola v Ta-liene. Všetci sme bývali v jednom hoteli. Boli sme v tzv. bubline, chodili sme von iba na tréningy a zápasy. Spoznali sme sa aj s hráčmi z ostatných tímov. Veď sme boli spolu zatvorení celé dva mesiace," komentoval 33-ročný stredopoliar na svojom webe marek-hamsik.sk.Nesplnený cieľ, čiže neúčasť v play-off, hodnotí Hamšík, pochopiteľne, ako sklamanie."Mali sme vyššie ambície, aj vedenie klubu si to predstavovalo inak. V základnej časti sme striedali horšie zápasy s lepšími. Veľa duelov sme stratili v záverečných minútach. Keby sa stretnutia hrali do 80. min, mali by sme na konte oveľa viac bodov. Som rád, že sme boli úspešní hneď v prvom dvojzápase o 9. - 16. miesto a zachránili sme sa," rekapituloval.



Na spomenuté zápasy v závere sezóny svojmu čínskemu tímu nebol k dispozícii, lebo po reprezentačných povinnostiach v Lige národov aj v baráži o účasť na ME 2021 zostal v Európe.



"Po rokovaniach vedenia Ta-lienu a predstaviteľov SFZ som septembrové zápasy Ligy národov vynechal, prišiel som domov až v októbri. Zvládli sme barážový duel proti Írsku a potom som zostal na Slovensku. V prípade návratu do Ta-lienu by ma čakala karanténa, počas nej by som nemohol trénovať a ani hrať zápasy. Zostal som teda doma a pripravoval som sa individuálne. Cítil som, že v novembrových dueloch mi chýbala zápasová prax. Dal som však do toho maximum, aby som bol užitočný pre tím. Som veľmi šťastný, že sme vyhrali v Severnom Írsku a postúpili sme na majstrovstvá Európy. Je to veľký úspech našej krajiny. Samozrejme, mrzí ma vypadnutie z B-divízie Ligy národov," zhodnotil reprezentačnú sezónu niekdajší líder talianskeho Neapola.

Presun do Číny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Aktuálne vraví, že po decembrovom oddychu sa už začal pripravovať na novú sezónu. Pod vedením kondičného trénera Richarda Kapustíka aj v slovenskej zime vykonáva viacero športových aktivít. Ľudia v klube jeho zamestnávateľa Ta-liene už medzitým začali riešiť pracovné povolenia pre Európanov."Striedam bicyklovanie, beh, posilňovanie, futbal na mojom ihrisku. V súčasnosti využívam aj zasnežené kopce a potom nastane presun do Číny. Nebude jednoduchý. Hneď po prílete do krajiny budeme musieť ísť do karantény. A to na mieste, kde prvýkrát vstúpime na čínsku pôdu. Bolo by super, keby sme prileteli priamo do Ta-lienu. Ak by to bolo tak, dvojtýždňovú karanténu by sme mohli absolvovať v našom tréningovom centre a vzápätí by sme sa pripojili k tímu," doplnil Hamšík na svojom webe.