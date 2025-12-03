Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.12.2025
 24hod.sk    Z domova

03. decembra 2025

Po dlhej chorobe zomrel šéfredaktor SITA Martin Dargaj


Po dlhom boji s ťažkou a opakovane sa vracajúcou chorobou nás v stredu nadránom vo veku 47 rokov navždy opustil dlhoročný kolega a priateľ, šéfredaktor tlačovej agentúry SITA Martin Dargaj. Martin sa ...



martin dargaj 676x461 3.12.2025 (SITA.sk) - Po dlhom boji s ťažkou a opakovane sa vracajúcou chorobou nás v stredu nadránom vo veku 47 rokov navždy opustil dlhoročný kolega a priateľ, šéfredaktor tlačovej agentúry SITA Martin Dargaj.


Martin sa narodil vo Vranove nad Topľou a vyštudoval ekológiu na Technickej univerzite vo Zvolene. Do agentúry SITA nastúpil v roku 2004 ako redaktor ekonomickej redakcie, kde sa špecializoval najmä na energetiku. Vďaka svojej pracovitosti, precíznosti, širokému rozhľadu a dôveryhodným kontaktom sa postupne vyprofiloval na rešpektovaného odborníka v tomto segmente.

V roku 2013 spolu s kolegom Michalom Pobehom založil portál vEnergetike.sk, ktorý sa rýchlo stal lídrom vo svojej oblasti. Od roku 2018 viedol ekonomickú redakciu SITA a od roku 2022 bol šéfredaktorom agentúry SITA.

Martin nebol len formálnym vedúcim. Bol prirodzenou autoritou, ktorá dokázala spájať ľudí a formovať atmosféru v redakcii a jej ducha. Stál za mnohými tradíciami a neformálnymi podujatiami – od každoročnej vianočnej kapustnice, ktorú sám varil, až po obľúbené pánske jazdy s deťmi do Čierneho Balogu, inšpirované filmom S tebou mě baví svět.

Jeho odchodom prichádza agentúra o výnimočného novinára, kolegu a človeka, ktorý zostane v našich spomienkach natrvalo. Redaktori agentúry SITA vyjadrujú úprimnú sústrasť jeho rodine.


Zdroj: SITA.sk - Po dlhej chorobe zomrel šéfredaktor SITA Martin Dargaj © SITA Všetky práva vyhradené.

