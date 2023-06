Po dvojročnom odkladaní sa reforma dlhovej brzdy opäť presúva, rozpočtová rada upozorňuje na súčasný stav

Minister apeloval na politikov

14.6.2023 (SITA.sk) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) berie na vedomie, že po dvojročných odkladaniach sa hlasovanie o novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti presúva až do ďalšieho volebného obdobia a toto rozhodnutie ich mrzí.„Nepodarilo sa tak naplniť prísľuby o modernizácii dlhovej brzdy a ukotvení národných pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, vrátane výdavkových limitov, v jednom ústavnom zákone,“ konštatuje rada na sociálnej sieti.Naďalej rozpočtová rada upozorňuje, že súčasný stav znamená aj nezosynchronizovanie sankcií dlhovej brzdy a výdavkových limitov, a teda nevyužitie zamýšľaného ozdravného účinku národných pravidiel na verejné financie.Pritom komplexná modernizácia ústavného zákona už bola pripravená dlhší čas a bola opakovane zaradená do druhého čítania v parlamente.Úradnícka vláda pritom v programovom vyhlásení vlády uvádza, že cieľom by malo byť sfunkčnenie dlhovej brzdy. Minister financií Michal Horváth apeloval pred časom, aby politici nerezignovali na modernizáciu zákona o dlhovej brzde.Parlament novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti neustále presúva, a to od konca roka 2020. Dôvodom bola nezhoda v rámci bývalej koalície. Strana SaS totiž presadzovala zakomponovanie daňovej brzdy do návrhu novely.Po reforme dlhovej brzdy volal aj vtedajší štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek . Spojenie dlhovej brzdy s daňovou brzdou je však podľa neho v ideologickom rozpore s konceptom dlhovej brzdy.