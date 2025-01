Po Ficovi mieri do Moskvy šesťčlenná parlamentná delegácia na čele s Dankom, návštevy Ruska však nie sú na našej politickej scéne ojedinelé

Slovákom chce otvoriť oči

Rusko navštívili viacerí Slováci spojení s politikou

Moderná, bohatá krajina, kde je všetko dostupné

Návštevník ruskej ambasády v Bratislave

Profesionálne spracovaný dokument plný ruskej propagandy

7.1.2025 (SITA.sk) - Podpredseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa chystá v najbližších dňoch do Moskvy. Spolu s ním pocestujú viacerí koaliční poslanci.Šesťčlenná parlamentná delegácia podľa predbežných informácií zahŕňa okrem Danka aj Tibora Gašpara Richarda Glücka zo Smeru Adama Lučanského z klubu SNS a ďalších dvoch poslancov Smeru.Ako povedal Danko v nedeľu v diskusnej relácii TA3, cieľom cesty je obnoviť komunikáciu a načerpať informácie, ktorými je potrebné Slovákom "otvoriť oči", ako to v Ruskej federácii funguje, osobitne v oblasti hospodárskej spolupráce so Západom.„Môj cieľ je stretnúť sa so šéfom ruského parlamentu, pochopiť určité pozície, legislatívu, obnoviť niektoré vzťahy,“ povedal. Takisto sa má stretnúť so šéfkou Rady federácie, teda druhej komory ruského parlamentu, s ministrom priemyslu, prípadne s inými ministrami. „Ja na tom nevidím nič zlé, nech si na mňa útočí, kto chce, čo chce,“ dodal.Cestu do Ruska vníma Danko ako pokračovanie dialógu, ktorý na svojej úrovni pri stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom otvoril pred Vianocami predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Premiérovu cestu označila opozícia ako vlastizradu. Zorganizovala protest pred Úradom vlády SR a chce k tejto téme zvolať aj mimoriadnu schôdzu parlamentu.Okrem Fica navštívili Rusko v roku 2024 viacerí Slováci, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s politikou. Projekt Hoaxy a podvody vypracoval zoznam verejne dostupných návštev slovenských občanov v Rusku v roku 2024.„Ide o oficiálne cesty, pri ktorých existujú dôkazy alebo dôvodné podozrenia, že boli organizované ruskou ambasádou v Bratislave a že všetky alebo väčšinu nákladov hradila ruská strana. Nie je vylúčené, že okrem preplatenia cestovných nákladov môže dochádzať k vyplácaniu „vreckového“ či iných odmien, čo je nedokázateľné,“ uviedol zakladateľ projektu Hoaxy a podvody Daniel Púchovský. Spoločným menovateľom týchto ciest je podľa neho získavanie autentických materiálov na šírenie prokremeľskej propagandy pre slovenské publikum, pričom ide o najnebezpečnejšiu formu hybridného pôsobenia.„Za posledný rok sme zaznamenali nárast podobných ciest, ktoré priniesli zintenzívnenie ruskej propagandy dômyselnejšou, nie prvoplánovou formou. Zozbierané informácie z verejných zdrojov zasielame aj Slovenskej informačnej službe, keďže boj proti hybridným hrozbám patrí do jej portfólia,“ dodal Púchovský.Bývalá poslankyňa Národnej rady SR Anna Belousovová v novembri 2024 navštívila Moskvu a ďalšie mestá, ktoré nešpecifikovala.„Na základe jej mediálnych výstupov bolo hlavným cieľom cesty prezentovať Rusko ako modernú, bohatú krajinu, kde je všetko dostupné a kde žiadne medzinárodné sankcie nefungujú. Jej publikované videá patrili k najmasívnejšie šíreným vôbec na Facebooku,“ poukázal Púchovský.V rovnakom duchu sa v Rusku angažoval bývalý politik György Gyimesi a pravidelným návštevníkom Ruska je aj ich kolega Ján Čarnogurský . Šíriteľom najexponovanejšej ruskej propagandy je podľa Púchovského kandidát do parlamentu z minuloročných volieb Tomáš Špaček Prostredníctvom zdieľania „iných názorov“ spochybňoval masaker v Buči. Po neúspešnom výsledku vo voľbách si premenoval osobný profil na Slovanský výbor a začal sa verejne prezentovať ako návštevník ruskej ambasády v Bratislave. Špaček patril k hlavným tváram slovenskej výpravy na Svetový festival mládeže v Soči v marci 2024.Aj Ján Rohár, asistent poslanca Národnej SR Ivana Ševčíka , ktorý vlani vystúpil z klubu SNS, sa dlhodobo prejavuje podporou proruskej propagandy. Je zároveň redaktorom novín Odborového zväzu polície disponujúci vstupnou kartou do priestorov Prezídia Policajného zboru.Za uplynulý rok navštívil Rusko najmenej dvakrát. Prvý raz sa zúčastnil na Svetovom festivale mládeže, kde mal prejav aj Dmitri Medvedev, v ktorom sa vyhrážal Európe. Druhý raz cestoval do Ruska v októbri 2024 na zatiaľ nešpecifikovanú medzinárodnú konferenciu zameranú na mladých ľudí.Syn bývalého poslanca parlamentu Pavol Slota navštívil na jeseň 2024 nielen Moskvu, ale aj Ukrajinu – okupovaný Donbas, Mariupoľ a ďalšie územia. Spoločne s Michaelou Gánovskou nakrútili profesionálne spracovaný dokument plný ruskej propagandy.„Líder skupiny Brat za brata Matúš Alexa je výrazným šíriteľom proruskej propagandy. Rusko navštevuje intenzívne roky a najmenej raz sa stretol s predstaviteľom ruských tajných služieb. V marci 2024 „dohliadal“ na priebeh prezidentských volieb rovnako ako ďalší občania SR Ján Brnák, Michal Radačovský a Michal Iľkanin,“ vymenoval Púchovský a podotkol, že Európska platforma pre demokratické voľby ich oficiálne označila za falošných volebných pozorovateľov. Alexa je z pohľadu hybridných hrozieb podľa neho rizikovou osobou s mimoriadne blízkymi vzťahmi s ambasádou Ruskej federácie v Bratislave.Starosta obce Smilno Vladimír Baran a bývalý poslanec parlamentu Anton Korba odovzdali v novembri 2024 v Moskve šek na 52 000 eur zozbieraných v rámci zbierky na pomoc „obetiam vojny v Kurskej oblasti“, ktorú obsadili vojská ukrajinskej armády. Obaja vystupovali v uniforme slovenskej armády, ktorá sa voči ich konaniu ohradila.