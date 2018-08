Po júlovej pauze na pokrovú scénu opäť nastupuje Banco Casino Masters

Banco Casino Bratislava pripravuje narodeninovú párty

Banco Casino je už známe tým, že návštevníkom ponúka široké spektrum zábavy. Luxusné kasíno nelenilo ani počas leta a návštevníkom ponúklo niekoľko rozmanitých menších turnajov, zorganizovalo však i tretí ročník slovenskej obdoby WSOP, pod názvom SSOP. Tretí ročník prevalcoval tie predchádzajúce, predčil očakávania organizátorov i pokrových fanúšikov. Jedno z najväčších slovenských kasín i tento mesiac pripravilo pre hráčov veľký turnaj so zaujímvavou výhrou.Už od 15. 8. 2018 sa po šestnástykrát zídu pokristi z celého Slovenska, ale i zahraničia, pripravení otestovať svoje pokrové zručnosti a vnímavosť, s cieľom stať sa víťazom turnaja. Dejiskom pokrového šialenstva sa už tradične stane práve Banco Casino Bratislava, zapojiť sa do turnaja môžu milovníci tejto hry i na východnom Slovensku. A to dňa 16.8.2018 vBanco Casino Masters vyvrcholí finálovým kolom 20.8.2018, ktoré si môžu vychutnať i zvedavci z pohodlia domova, vďaka streamovému prenosu. Najlepší hráči rozdelia minimálne 100,000€, pričom samotný šampión turnaja má garantovanú minimálnu výšku výhry 20,000€ a to všetko, len pri zápisnom vo výške 165€, ktoré sa už tradične nemení. Bližšie informácie o najväčšom septembrovom pokrovom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-100-000-is-back-in-august Budú tomu už tri roky, čo jedno z najluxusnejších kasín otvorilo svoje brány a stalo sa tak miestom s najväčšou frekvenciou pokrových fanúšikov na meter štvorcový. Pri príležitosti tretieho výročia vzniku to dňa 4.10.2018 v Banco Casina Bratislava ožije zábavou a hudbou. Kasíno je známe, že si na svojich večierkoch necháva záležať a hosťom ponúka nadupaný program, vyberané drinky a pokrmy. Oslava tretích narodenín sľubuje obrovský hudobný zážitok v podaní niekoľkých zvučných mien slovenského showbiznisu. Dych vyrážajúce pohostenie, ktoré pohýčka chuťové poháriku bude samozrejmosťou. Viac informácii o hviezdach, ktoré sa pozvaným hosťom počas narodeninovej párty predstavia, Banco Casino Bratislava zverejní čoskoro.Banco Casino BratislavaAdresa: Hodžovo námestie 2, BratislavaOtvorené 24/7Recepcia: +421 252 624 378Turnajový manager: +421 905 209 209Cash game manager: +421 908 024 024Banco Casino Instagram: instagram.com/bancocasinoBA/ Facebookový profil Banco Casino: facebook.com/bancocasinobratislava Web stránka: http://www.bancocasino.sk/web/ Youtube kanál Banco Casino: