Po kauze Huawei odvolal kanadský premiér Trudeau veľvyslanca v Číne

Justin Trudeau, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 27. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau odvolal veľvyslanca svojej krajiny v Číne po jeho vyjadreniach o tom, že by bolo "skvelé", keby Spojené štáty odvolali svoju žiadosť o vydanie manažérky čínskej technologickej spoločnosti Huawei zadržanej v Kanade.Trudeau v sobotu oznámil, že v piatok večer požiadal o rezignáciu veľvyslanca Johna McCalluma a následne ju aj prijal, informuje agentúra AP. Zároveň sa McCallumovi, svojmu niekdajšiemu ministrovi, poďakoval za 20 rokov verejnej služby.McCallumov zmienený výrok pre denník Toronto Star z piatka prišiel len deň po tom, ako už bývalý veľvyslanec vydal vyhlásenie o tom, že sa o tomto prípade skôr v priebehu týždňa nesprávne vyjadril. Podľa vyhlásenia ľutuje, že povedal, že finančná riaditeľka Huawei Meng Wan-čou má silné argumenty proti svojmu vydaniu do USA.Zadržanie dcéry zakladateľa spoločnosti Huawei Technologies na letisku vo Vancouveri z 1. decembra minulého roka vážne narušilo vzťahy medzi Čínou a Kanadou.USA žiadajú vydanie Meng Wan-čou pre obvinenia z podvodu súvisiaceho s možným porušením sankcií uvalených Spojenými štátmi na Irán.Čína krátko po jej zatknutí zadržala dvoch kanadských občanov v zjavnej snahe vyvinúť tlak na Kanadu, aby ju prepustila. Čínsky súd tiež odsúdil Kanaďana na smrť v náhle obnovenom procese týkajúcom sa pašovania drog, za ktoré pôvodne dostal 15 rokov väzenia.McCallum pre čínske médiá skôr počas týždňa povedal, že vydanie Meng Wan-čou do USA "by nebolo šťastným výsledkom". Naznačil tiež, že tento prípad je politicky motivovaný. Jeho slová okamžite odsúdili opozičné strany i ďalší kritici, podľa ktorých McCallum porušil prísny postoj kanadskej vlády proti zasahovaniu do justičných záležitostí. Sám McCallum vo štvrtkovom vyhlásení od svojho pôvodného stanoviska ustúpil s tým, že sa "zmýlil".