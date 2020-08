Po koronakríze môže byť Slovensko atraktívnejšie pre investorov, vyplýva to z novej analýzy Coface

Podiel robotizácie a automatizácie

Najvyšší podiel využívania robotov

Lepšia pozícia na prilákanie investícií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 - Slovensko vrátane ďalších krajín strednej a východnej Európy by sa mohlo po odznení koronakrízy stať atraktívnejšie pre investorov a zvýšiť tak podiel v globálnych dodávateľských reťazcoch. Vyplýva to z najnovšej analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface.Pandémia, karanténne opatrenia a prerušenie výroby v Číne, ako najväčšom dodávateľovi, vyvolali diskusie o potrebách zvýšenia odolnosti globálnych dodávateľských reťazcov voči šokom zo zahraničia. Hoci sa neočakáva, že Čína stratí postavenie top jednotky v globálnych dodávkach, následky pandémie by mohli priniesť príležitosti pre krajiny nášho regiónu v tomto diverzifikačnom procese.Dôležitý však bude aj do budúcna vzhľadom na potenciálne karanténne obmedzenia podiel robotizácie a automatizácie."Tu Slovensko v rámci regiónu už teraz hrá prím v automobilovom aj strojárskom sektore," hovorí generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný. No v dôsledku pandémie a dopadov najmä na automotive krajiny krízu aj silno pocítili.Asociácia európskych výrobcov automobilov napríklad očakáva, že registrácia osobných automobilov sa za tento rok zníži približne o 25 %. Sektor by sa však mal podľa analýzy zotaviť už v strednodobom horizonte.Využívanie servisných robotov sa stalo častejšie."V automobilovom priemysle na Slovensku až 10 % spoločností používa servisné roboty, čo je omnoho vyšší podiel ako 4 % v Nemecku," podotýka Ján Čarný. Robotizácia v chemickom a strojárskom priemysle na Slovensku je podobná západnej Európe. V strojárstve má Slovensko najvyšší podiel využívania robotov z regiónu.Práve investície do automatizácie a robotizácie by mohli zvýšiť produktivitu a umožniť pokračovanie výroby v prípade ďalších pandémií.To bude mať podľa Coface vplyv na prílev zahraničných investícií v regióne a uľahčí rozhodovanie investorov o relokácii výroby do tohto regiónu. Ide najmä o krajiny ako Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, kam by mali smerovať investície s vyššou pridanou hodnotou.Siný potenciál regiónu pri relokácii sa ukazuje podľa Coface v informačných a komunikačných technológiách. Pandémia ukázala, že množstvo pracovných pozícií sa dá vykonávať z domu."Rozvinutejšie krajiny, ako Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a pobaltské krajiny, majú lepšie pozíciu z hľadiska prilákania investícií do služieb vďaka rastu digitalizácie," dodáva Čarný.