Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave

5.6.2023 (SITA.sk) - V rámci spoločnosti Fpt Slovakia, ktorá sa rozrastá na silných koreňoch stabilného zázemia globálneho korporátu Fpt Software, zamestnávame v samom srdci metropoly východu už takmer 500 IT špecialistov. Vďaka neustálemu rastu a rozvíjaniu kompetencií či poskytovaných služieb, rozširujeme aj portfólio možností partnerstiev na medzinárodnom trhu či naberanie kvalifikovaných odborníkov. Po úspešných rokoch košickej pobočky rozširujeme svoje pole pôsobnosti aj na západné Slovensko, kde otvárame novú pobočku v moderných priestoroch Business centra Nivy Tower.Naša spoločnosť Fpt Slovakia ako stabilný partner širokého spektra zákazníkov z celého sveta identifikovala významný potenciál ľudí v regióne. Ide o chýbajúci kúsok do chodníka na novej ceste FPT za poskytovaním vysoko nadštandardných služieb zákazníkom. Ďalším aspektom pre otvorenie novej pobočky bola túžba zamestnancov, pôsobiacich na základe hybridného modelu práce zo západného Slovenska, stretávať sa osobne. Aj vďaka stretnutiam pri káve a inšpiratívnym diskusiám v neformálnom prostredí sa naplní prianie zamestnancov rozvíjať ešte intenzívnejšie vzájomné vzťahy na pracovisku, a tým prispievať k lepšiemu fungovaniu spoločnosti.Fpt Slovakia poskytuje IT služby pre zákazníkov z rôznych odvetví, ako napr. verejnoprospešné služby, zdravotníctvo, multimédiá či silní hráči z energetického segmentu, automobilového priemyslu a eshopového predaja. Pracujeme s najmodernejšími technológiami vďaka čomu je spektrum našich kompetencií pomerne široké a rôznorodé. "Sme lídrami v oblasti implementácie a údržby SAP riešení, zaoberáme sa návrhom, vývojom a správou softvéru, nezávislým testovaním a zabezpečovaním kvality IT služieb v rámci energetického sektora. Sme partnermi aj pre inovatívne riešenia v oblasti E-mobility, Smart Home či Renewables," prezradil konateľ spoločnosti Coi Tran.Nakoľko sa naše portfólio služieb neustále rozširuje, intenzívne hľadáme ďalších špecialistov na projektovú, ale i podpornú činnosť v rôznych oblastiach. Zameriavame sa na rýchlo napredujúce technológie, ako Google Cloud Platform, ServiceNow, development aplikácie na manažovanie zelenej energie, Sharepoint, Java, Autosar, BTP či implementáciu SAP S/4 Hana. Signifikantná je aj cloudová oblasť, v ktorej významne rastieme. Hľadáme špecialistov zo širokého spektra, ako sú konzultanti, servis manažéri, biznis analytici, frontend a backend developeri, administrátori, infraštruktúrni špecialisti, Fiori developeri a ďalších odborníkov, ktorí sa neboja zaujímavých výziev a možnosti ďalšieho rozvoja na mimoriadnych projektoch.Informačný servis