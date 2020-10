Po Kotlebovi mal pozitívny test na koronavírus ďalší poslanec národnej rady

aktualizované 23. októbra, 12:06



23.10.2020 (Webnoviny.sk) -Po predsedovi strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marianovi Kotlebovi mal pozitívny test na koronavírus aj ďalší poslanec Národnej rady SR (NR SR) . Informáciu zverejnil spravodajský portál TV Joj Noviny.sk Meno pozitívne testovaného poslanca zatiaľ nie je známe. Po tom, ako vo štvrtok 22. októbra Kotleba na sociálnej sieti informoval, že mal pozitívny výsledok testu na prítomnosť ochorenia COVID-19, sa poslanci NR SR nechávajú otestovať v bratislavskej Nemocnici sv. Michala. Testovanie poslancov by malo trvať do 12:00.Poslancov, ktorí budú mať pozitívny výsledok testu, nepustia späť do budovy NR SR, pokým nebudú opätovne otestovaní s negatívnym výsledkom.