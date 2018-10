Po MS rozpaky nad bilanciou, vodnoslalomári SR na krížnych cestách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Rio de Janeiro 1. októbra (TASR) - Slovenskí slalomári na divokej vode na 39. majstrovstvách sveta v brazílskom Riu de Janeiro nadviazali na medailové reťazenie. Od roku 1993 neustále rozširujú zbierku, pridali ďalšie tímové zlato v dokonalom zložení singlistov s Michalom Martikánom, Alexandrom Slafkovským a Matejom Beňušom a historické konto rozšírili na 59 vzácnych kovov (24-18-17).Popri obdivuhodnej globálnej bilancii však už menej radostne pôsobí bilancia v olympijskom parku Deodoro. Jedna medaila, aj keď zlatá, vyznieva skromne a nenaplnila predšampionátové ambície. Singlisti sa na výslní vyhrievajú na MS v tímoch už ôsmykrát za sebou a impozantne premieňajú kolektívnu silu do zlatého lesku. V olympijských individuálnych disciplínach však vyšiel slovenský vodný slalom medailovo naprázdno. Reálne na vzácny kov mal siahnuť niektorý z kanoistov, v iných disciplínach sa medaila očakávala len pri veľkej zhode okolností. Štvrtá až šiesta priečka Mateja Beňuša, Alexandra Slafkovského a Michala Martikána, troch slovenských finalistov, a takýto počet nedosiahla v C1 žiadna krajina, vyznieva síce kompaktne, no nie úplne pochvalne. Finálové jazdy im nevyšli a Michal Martikán tú svoju nerozpakoval označiť za biednu.Medaily tentoraz v individuálnych disciplínach slovenský vodný slalom obišli, v histórii len tretíkrát po Londýne 2015 a dávnej Mezzane 1993, preto si treba ceniť každé jedno finálové umiestenie. Singlisti ich mali na konte tri, singlistky jedno v podobe Soni Stanovskej, kajakári a kajakárky žiadne, v mixe debloviek finále Stanovskej s Kubáňom sa zrodilo automaticky pri nízkom počte len siedmich lodí. Z tohto sumára je zrejmé, že v Riu vymizla vyváženosť, a že v kajaku stratilo Slovensko kontakt so svetom. Už seriál Svetového pohára odhalil slabiny a Rio ich aj potvrdilo, umocnilo a zdvihlo varovný prst. Na tohtoročných ME v pražskej Troji taktiež hrozil prepad a nebyť tímu strieborných singlistov, tak by sa padlo na samé dno. Vtedy predseda sekcie divokých vôd Richard Galovič situáciu upokojoval slovami:Po MS v Riu Richard Galovič hodnotenie viac pritvrdil.Richard Galovič sa zamýšľal nad situáciou z nadhľadu a problémy jasne pomenoval.Generačnú výmenu zatiaľ sprevádzajú obete na vrcholných akciách, a to v príliš veľkej miere. V mužskom kajaku ani tak nejde o výmenu, na takéto konštatovanie sú Jakub Grigar a Martin Halčin príliš skúsení, napriek tomu v tomto roku ustúpili z popredných pozícií. V ženskom kajaku sa kríza prehĺbila najviac, aj preto sa netrpezlivo očakáva návrat Jany Dukátovej po materskej. V ženskom singli si pochvalu zaslúži za finálové umiestenie mladá len 18-ročná Soňa Stanovská, ktorá dozrieva za pochodu a zatiaľ ju do popredia vystreľujú najmä 'kiksy' skúsenejších súperiek. V deblovom mixe sa nahromadili len rozpaky a chudobná účasť siedmich lodí na MS hovorí za všetky úvahy, rovnako ako fakt, že spolu so Stanovskou sa zadák lode Ján Bátik po zrušení mužských deblov stal v podstate amatérom a musí si plniť predovšetkým povinnosti v zamestnaní.Slovenský vodný slalom sprevádza momentálne veľa varovných signálov, ktoré súvisia s výsledkami na vrcholných podujatiach. Stačí si pripomenúť tohtoročné Rio, seriál Svetového pohára i ME v pražskej Troji. Napriek tomu mu konkurencia stále má čo závidieť, najmä singlistov, aj keď už v rokoch, nastupujúcu mladšiu generáciu s medailami na mládežníckych šampionátoch a aj rokmi vybudovaný a overený 'know-how', ktorému momentálne pozícia prispaného kráľa slovenského športu nesvedčí.