Po MSR v dráhovej cyklistike je známa nominácia na ME

Výsledky MSR 2018 v dráhovej cyklistike:



Muži:



Omnium (celkovo):

1. Tomáš Person (CyS Akadémia Petra Sagana) 120 bodov

2. Filip Taragel (Dukla Banská Bystrica) 112

3. Martin Chren (Cyklistický klub Tlmače) 104



Stíhacie preteky:

1. Chren 5:00,168 min.

2. Matúš Štoček (Cys Akadémia P. Sagana) 5:03,490

3. Andrej Strmiska (Cyklistický tím Firefly) 5:05,951



Preteky na 1 km (juniori):

1. Štefan Michalička (Cys Akadémia P. Sagana) 1:08,691 min.

2. Lukáš Kubiš (ŠK Železiarne Podbrezová) 1:14,986

3. Pavol Rovder (Cyklo Spiš) 1:16,011.



Preteky na 1 km (do 23 rokov + Elite):

1. T. Person 1:09,396 min.

2. M. Chren 1:10,183

3. F. Taragel 1,10,595



Dvojice (madison):

1. Š. Michalička/L. Kubiš 49 bodov

2. T. Person/F. Taragel 26

3. M. Chren/A. Strmiska 12



Ženy:



Omnium (celkovo):

1. Alžbeta Bačíková (CK Dukla Bratislava) 118 bodov

2. Petra Machálková (Cys Akadémia P. Sagana) 112

3. Tereza Medveďová (Be Pink) 112



Preteky na 500 metrov:

1. Medveďová 40,964 sek.

2. Machálková 43,551 s.

Prešov 1. júla (TASR) - Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike sa po rokoch v zahraničí vrátili späť na domáci velodróm. V Prešove sa predstavila slovenská špička, ktorú začiatkom augusta čakajú majstrovstvá Európy v Glasgowe. Zverencom trénera Michala Rohoňa pôjde v Škótsku o prvé body do olympijskej kvalifikácie.V mužskej kategórii do 23 rokov štartoval aj Filip Taragel, ktorý bol napokon jediný pretekár v kategórii Elite. Na prešovskom velodróme síce nezvíťazil v žiadnej z kategórií, v nominácii do Glasgowa však nechýba.uviedol Taragel.V divácky atraktívnej disciplíne madison triumfovali Lukáš Kubiš so Štefanom Michaličkom. Pre prvého menovaného to bol vôbec prvý štart v tejto disciplíne, Michalička však podľa trénera Rohoňa triumfom potvrdil, že je veľký talent slovenskej dráhovej cyklistiky.poznamenal Michalička.Usporiadanie majstrovstiev Slovenska je pre prešovský velodróm jeden z krokov k oživeniu tohto športu v meste, ale aj na Slovensku. Republikový šampionát bude na ňom pokračovať aj počas prvého júlového víkendu, keď sú na programe preteky mladších kategórií a v závere augusta bude hostiť prestížne preteky UCI.uviedol tréner SR Michal Rohoň. Ten medzičasom určil nomináciu na ME do škótskeho Glasgowa.poznamenal Rohoň.